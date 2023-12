A Ladainha ambiental

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

Esse artigo é fruto de um trabalho preparado quando me arrumava para ir à COP 28, ou seja, foi redigido por alguém que, como a maioria de nós, se importa com a saúde do planeta e o compromisso com o desenvolvimento sustentável.



Ocorre que me importo o bastante para não repetir essa lamentável visão catastrófica que vê o mundo à beira do Juízo Final, a que eu chamo, no sentido de falação interminável, aborrecida, feita por quem insiste em repetir suas ideias de Ladainha Ambiental!

Senão, vejamos:

(a) Em 2007, Al Gore, o político e ex-vice-presidente americano, ganhou o Oscar e o Prêmio Nobel pelo seu documentário Uma Verdade Inconveniente. Deixando perplexos centenas de milhões de californianos e americanos, fez a previsão de aumento do nível dos mares entre 6 e 7 metros, em 10 anos, o que deixaria a costa californiana e Manhattan debaixo d’água. Agora, pasmem! Com os lucros do filme e do Nobel ele comprou uma mansão em Salsalito, California, à beira-mar, desmentindo suas próprias mentiras climatológicas;

(b) no começo deste ano, envergonhada, por certo, a ‘profetiza climática’ Greta Thunberg removeu uma postagem de 2018, em uma das plataformas da internet, onde ela afirmava, com toda a sua expertise científica, que “a humanidade perecerá até 2023 se continuar a usar combustíveis fósseis”. No filme De Volta para o Futuro, o Dr. Emmett Brown acertou bem mais nas suas previsões;

(c) “Neve que cobre o Kilimanjaro deve acabar totalmente até 2015”, cravou uma pesquisa da Universidade de Ohio em 2002, divulgada por muitos jornais e revistas. O americano Al Gore, sempre ele, repetiu esse alarme no documentário Uma Verdade Inconveniente, de 2006. Bem, estamos em 2023 e o ponto mais alto da África continua cheio de neve e cercado por glaciais, segundo dados do SnowForecast.com de 01 dez 2023;

Esqueçamos a ladainha, vamos aos fatos.

Se queremos entender e debater com profundidade e sem paradigmas o que está acontecendo com a temperatura global é necessário olhar o passado. Aí surge um primeiro problema.

Nós só usamos termômetros globalmente nos últimos 200 anos. Assim, para estudar o clima da Terra a longo prazo temos de recorrer aos métodos alternativos, como estimar a temperatura examinando anéis das árvores (formam círculos anuais maiores em climas quentes) ou amostras de gelo polar (medindo concentração de ácido, carga de pólen, gases residuais etc.).

Além da imprecisão dessas medidas, convém lembrar que a média da temperatura na Terra é mais influenciada pelos oceanos que cobrem ¾ da superfície do planeta e cujos métodos de mensuração são recentes.

Em essência, responder sobre o aumento da temperatura pelo CO2 e prever a temperatura global nos séculos vindouros é uma tarefa nada fácil, dado que o clima da Terra é basicamente controlado pela troca de energia com o Sol e o espaço exterior.

Isso realça um outro problema, segundo alguns pesquisadores, infelizmente vozes pouco disseminadas nas mídias globais, entre eles o Dr. Istvan Marko, que coordenou um trabalho conjunto de 15 cientistas denominado Clima: 15 Verdades que Perturbam, o CO2 aumenta após a elevação da temperatura, e nunca a inverso. Se a temperatura sobe nos trópicos, o CO2 aumenta por volta de 8 a 11 meses mais tarde. Ou seja, o CO2 é uma consequência do aumento da temperatura e não uma causa. Segundo Marko, a temperatura sobe devido à complexa troca de energia entre o Sol e a Terra e cinco elementos básicos: a atmosfera, os oceanos, a superfície terrestre, as camadas de gelo e a biosfera da Terra.

Uma questão importante decorre desse debate sobre o aquecimento global e consiste no objeto político e não científico da discussão. Queremos tratar o aquecimento global de forma mais eficiente ou queremos usá-lo como um degrau para outros projetos políticos?

A resposta para essa questão não é simples, pois os principais órgãos da mídia superestimam as estimativas ambientais catastróficas gerando um terrorismo ambiental que afasta a discussão de assuntos realmente urgentes como a fome, a miséria do terceiro mundo, a desigualdade social e o crescimento da violência.

Não há dúvida, entretanto, que o aquecimento global é uma grande preocupação ambiental da nossa época. Ademais, é consenso que a humanidade influenciou, e continua aumentando as concentrações atmosféricas de CO2. Porém, precisamos separar o exagero da realidade, dar voz às opiniões contraditórias, excluir o centralismo da política no debate científico.

Enquanto concluía esse artigo, já com as passagens confirmadas para Dubai, fui convocado para atuar em uma banca de concurso público na Universidade onde leciono. É meu dever de funcionário público zelar pela Educação prioritariamente. Vou me preparar para ir para a COP 29.