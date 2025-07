OPINIÃO

A morte lhe cai bem

Não sei se todos são como eu, mas pensar no fim frequentemente me tira o ar, tamanha a angústia que dá. Eu tenho medo de morrer. Engraçado é que isso só ocorre à noite

Todas as coisas que eu desejo quando o pensamento começa a debulhar um sonho improvável envolvem planos de quando eu ganhar na loteria (eu sequer aposto!), de poder voltar no tempo para nunca experimentar cigarro ou para sempre ter usado fio dental no dente e protetor solar no rosto, ou de um dia ser agraciada pelo poder de Emília, a Marquesa de Sabugosa, em reformar a natureza, e salvar a humanidade do inexorável evento da morte. Não sei se todos são como eu, mas pensar no fim frequentemente me tira o ar, tamanha a angústia que dá. Eu tenho medo de morrer. Engraçado é que isso só ocorre à noite. A aura jocosa que a luz do dia me transmite não deixa que eu sinta receio de me desligar da matéria antes do pôr do sol.>