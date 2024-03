CRÔNICA

“Abelha Rainha: faz-se em mim”

Após muita expectativa ao longo dos anos para conseguir vê-la ao vivo, no sábado, eu estive frente a frente, corpo e alma, com Maria Betânia, em um show inesquecível em SP.

E, Sem nos poupar, ao final ela nos deixa com o embalo generoso, fazendo-se presente em nós ao nos convocar, em uníssono, a seguir adiante, cantando com tudo e apesar de. Saímos todos à capela e ali estava posto um milagre : o do Renascimento pelo canto de tantas vozes. Saravá!