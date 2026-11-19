ARTIGO

Advocacia discute seu futuro

Convido a classe a participar da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira com a convicção de que temos papel fundamental na construção de respostas aos desafios

D Daniela Borges

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 20:14

Daniela Borges, presidente da OAB Bahia Crédito: Divulgação

A 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira chega a Salvador num momento de profundas transformações. De 23 e 25 de novembro, o Centro de Convenções Salvador reunirá a advocacia nacional em torno do tema “Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital”, com 10 eixos temáticos, 50 painéis, 30 eventos especiais e 400 palestrantes nacionais e internacionais.

O primeiro eixo temático, “Direitos Fundamentais, Democracia e Tecnologia”, coloca em debate uma questão urgente: como preservar a dignidade humana, as liberdades públicas e o Estado Democrático de Direito numa sociedade mediada por algoritmos, dados e inteligência artificial.

A tecnologia pode ampliar o acesso à informação, aproximar pessoas e fortalecer a cidadania, mas pode também ser usada para vigiar, discriminar, manipular opiniões e fragilizar garantias conquistadas em décadas de luta democrática. É nesse campo que a advocacia precisa estar presente, com técnica, coragem e compromisso com a Constituição.

A discussão no painel “A Proteção dos Direitos Fundamentais e os Desafios Contemporâneos do Constitucionalismo Brasileiro” será uma oportunidade para reafirmar que direitos fundamentais não são enunciados abstratos: são a base concreta da vida em comum, da dignidade da pessoa humana e da limitação do poder.

Ainda debatendo os efeitos das novas tecnologias sobre direitos e democracia, o painel “Dignidade Humana na Era Algorítmica: Direitos Fundamentais e a Blindagem das Liberdades Públicas” tratará dos riscos decorrentes do uso crescente de sistemas algorítmicos. Decisões automatizadas não podem substituir o juízo humano quando estão em jogo liberdade, acesso a serviços essenciais, privacidade e igualdade.

O painel “Democracia Digital: Desinformação, Deepfakes e os Limites Jurídicos da IA no Processo Eleitoral” enfrentará outro desafio urgente. A desinformação e as manipulações produzidas por inteligência artificial ameaçam a integridade do debate público e a confiança nas instituições. Proteger o processo eleitoral é proteger a soberania popular e a capacidade dos cidadãos de decidir livremente sobre seu futuro.

Discutiremos também o federalismo a partir da Emenda Constitucional 227/2026 e os desafios de inclusão de idosos e pessoas com deficiência. Esses temas revelam que a defesa dos direitos fundamentais exige olhar para as desigualdades reais que atravessam o país e para as transformações institucionais que afetam a distribuição de competências e responsabilidades.

Convido a classe a participar da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira com a convicção de que temos papel fundamental na construção de respostas aos desafios contemporâneos. Não se trata de resistir à tecnologia, mas de assegurar que ela esteja a serviço das pessoas, da democracia e da justiça.