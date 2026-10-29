ARTIGO

As infâncias e o direito a outros mundos

Pensar as infâncias brasileiras exige, assim, escutar o que suas produções culturais dizem sobre racismo, pobreza, pertencimento, gênero e afeto

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:30

Que infância o Brasil reconhece como digna de proteção? A pergunta nos conduz às imagens de criança que circulam na família, na escola, nas mídias e nas narrativas literárias. Há uma infância imaginada pelos adultos, cercada de cuidados, promessas e expectativas de futuro. Entretanto, essa imagem não alcança igualmente todos os corpos e todas as vidas. É nesse descompasso que se inscrevem algumas das experiências mais profundas de nossa formação social.

A inocência infantil, tantas vezes tomada como condição natural, é atravessada pelas relações de raça, classe, gênero e sexualidade. No Brasil, uma criança pode ser tratada como ameaça enquanto outra é reconhecida como alguém que precisa de acolhimento. Crianças veem seus modos de vida submetidos a apagamentos, encontrando cedo a violência e a precariedade. Outras, ainda, por seus gestos e expressões de gênero, aprendem o peso da censura. A pergunta que daí emerge diz respeito a quem concedemos o direito de viver plenamente a própria infância.

Nesse terreno, o discurso da proteção merece ser interrogado. O que desejamos preservar quando determinamos antecipadamente como uma criança deve brincar, falar, vestir-se e amar no futuro? Muitas vezes, o cuidado se confunde com o desejo adulto de garantir a continuidade de valores já estabelecidos. A experiência infantil, porém, se faz também de experimentações, curiosidades, afetos e invenções que escapam aos modelos oferecidos.

A arte e a literatura ocupam um lugar singular nessa experiência. No desenho, na brincadeira ou na leitura, um corpo pode ganhar asas, uma casa pode abrigar famílias inesperadas, um menino pode ser sereio. Essas invenções participam da elaboração de sentimentos, perdas e encontros que nem sempre encontram palavras na vida cotidiana. Há nelas uma força de criação que faz a criança intervir nas formas de mundo que recebeu. A literatura infantil, portanto, amplia os modos de imaginar o pertencimento e de se relacionar com aquilo que foge às normas.

Pensar as infâncias brasileiras exige, assim, escutar o que suas produções culturais dizem sobre racismo, pobreza, pertencimento, gênero e afeto. A escola e a família participam dessa escuta quando reconhecem a singularidade em lugar de exigir que todos cresçam segundo uma mesma medida. Proteger implica também sustentar espaços em que a palavra e a imaginação possam circular. Nesse sentido, a responsabilidade das pessoas adultas está em reconhecer e legitimar as diferentes maneiras pelas quais cada criança compreende o mundo, expressa seus afetos e constrói sua própria experiência de existência em um Brasil plural e democrático.