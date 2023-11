Avanços da cardiologia intervencionista

As doenças cardíacas continuam sendo as principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. No entanto, nas últimas décadas, significativos avanços na cardiologia intervencionista têm transformando a abordagem e o tratamento de diversas condições cardiovasculares. Essas inovações proporcionam melhorias substanciais na qualidade de vida dos pacientes e aumentam as opções terapêuticas disponíveis.



Um dos principais avanços observados é na área de angioplastia coronariana, procedimento utilizado para tratar obstruções nas artérias coronárias. A tecnologia de stents, dispositivos inseridos para manter as artérias abertas, evoluiu consideravelmente. Um bom exemplo são os stents farmacológicos, que liberam medicamentos para prevenir a recorrência de estreitamentos.