Eis que nasce o sol a dois orgulhos e brilha mais é na primeira. De um lado a cabeleira de Léo Gamalho e no outro a cabeça brilhante de um Thaciano, opostos complementares que se organizam pelo meio com Osvaldo e Cauly, Vitória e Bahia alcançam os cocos das palmeiras do futebol. Agora a série B é um campeonato paulista avançado, com sete clubes inseridos, e a série A é mais do que sampa, é supimpa, com novos baianos que lhe podem curtir numa boa. Estão todos animados na bela São Salvador, no fechamento do ano ainda que celebra o bicentenário de sua independência.

Misturando futebol, alegrias, alegrias e protagonismos, podemos lembrar Gil e Caetano, que tocaram o Hino do Bahia no saudoso Teatro Castro Alves em show antes do exílio, e podemos lembrar Gil e Caetano no Festival da Record de 67, quando um repórter perguntou ao rapaz de Santo Amaro sobre a junção de modernidades em sua música, ele respondeu: “O pessoal da Bahia adorou as guitarras elétricas. Disseram que quando eu chegasse em Salvador, eu iria tomar uma ‘surra de berimbau’. Mas o que eles não sabem é que os baianos estão além”. E é uma frase mais do que nacionalismo quebrado, vendido na Feira do Rolo, é uma constatação ante o Brasil grande que insiste em ter uma visão displicente desta banda cá da Terra.

O Dois de Julho é mesmo um exemplo forte da questão. O que ocorreu entre a capital e o Recôncavo não foi só um caso episódico, um conflito entre portugueses de “meio de tabela” contra baianos aquartelados, não foi um duelo no Velho Oeste da nação, o que no caso seria o Velho Leste, com milhares de enfermos sacando suas espingardas contra milhares de esfomeados. A Guerra na Bahia é uma culminância do processo de Independência do Brasil. A tese não é somente um pitaco exagerado, oriundo de alguma palestra cansada em uma terça-feira à tarde, em algum prédio antigo do centro da cidade, é uma constatação de grande bibliografia. Os liberais lusitanos conquistaram poder na Metrópole, com o genro traidor de D. João VI barbarizando no Porto, e queriam recolonizar o Brasil para também ganhar sua parte na exploração longeva de commodities. D. Pedro I meteu o pé na porta de três metros, seja por amor improvável pelo Brasil ou por interesse em conservar o poder centrado na família, ou ambos, e precisou formar exército às pressas, contratar mercenários para garantirem a sua aposta e ajudar a mover batalhas na Baía de Todos-os-Santos.

Foi a história que narrei nesta mesma semana, em uma aula de revisão de Ciências Humanas destinada ao vestibular da UNEB. Os estudantes ficaram especialmente espantados e com aquele olhar de ineditismo sobre o que passavam a conectar a respeito de nomes como Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Felipa, Pierre Labatut, Major Periquitão, Corneteiro Lopes... “Mas a história de Maria Quitéria é a mesma história de Mulan!”, comentou um, e eu jurei que a Bahia não fez um remake.

A motivação de tratar de temas baianos em minhas aulas veio quando, há um mês, eu perguntei a uma das alunas mais estudiosas que eu conheço como estava a sua visão sobre os exames, e ela confessou: “Ah, o mais difícil para mim é o vestibular da UNEB, porque preciso também estudar geografia baiana, História baiana, e não é muito o nosso foco, né”. Mas estamos em Salvador! Ou poderíamos estar em Irecê, Porto Seguro, Seabra, e a questão seria igualmente pontual. Os conteúdos sobre o estado seriam os menos usuais, porque o principal exame de ingresso no ensino superior é nacional, e então somente assuntos de “primeira divisão” formam o arcabouço do conhecimento nacional e são cobrados em suas questões.

Uma das críticas à elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular, ainda que prevista para a educação na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, seria a de nivelar de vez os temas a serem trabalhados nas escolas por um princípio comum, desconsiderando a regionalidade. Afinal, se há um denominador de tópicos e eixos para toda a educação básica do Brasil, as especificidades de cada território ficam ausentes das salas de aulas. A empreitada de sanar esta lacuna ficou para as secretarias de educação estaduais e municipais que precisam adaptar a BNCC à sua própria realidade, no caso em especial do Ensino Médio, mobilizando as competências e habilidades da base em uma referência curricular autoral, com seus próprios objetos de conhecimento. Justiça seja feita, o texto baiano, que é o Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB), gastou algumas de suas muitas páginas em defender o ensino a partir da territorialidade, no sentido mesmo de Milton Santos, um dos baianos máximos.

No entanto, é preciso ainda um reforço escolar a fim de que temáticas específicas da Bahia apareçam enquanto temas de investigação, estudos e debates entre estudantes das etapas básicas. Para além de termos professores nas escolas com a camisa do Bahia ou do Vitória no dia seguinte à festa de acesso, para além de iniciativas como o do vestibular da UNEB que mobilizam entre cursinhos anotações sobre a Revolta dos Malês ou a vegetação do semiárido, podemos fazer dos assuntos baianos uma porta de sentidos dos temas nacionais, pois de fato são. Não se trata de um pedido piedoso por representação, trata-se de nós mesmos acreditarmos que não há um eixo central dos grandes assuntos nacionais e, mesmo se houvesse, não estamos à margem dele. Daí a Bahia não estará só em peso na série primeira, como também estará na 1ª série e em outras quantas séries puderem.