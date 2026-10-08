ARTIGO

Bahia que produz ganha reconhecimento à sua altura

Três reconhecimentos especiais tratam de trajetórias individuais: Empresário do Ano, Empresária do Ano e Jovem Destaque

N Nicolau Eloy

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00

A Bahia produz, exporta, contrata e inova em volume que poucos estados igualam. Quem constrói essa economia, porém, raramente recebe o reconhecimento à altura do que entrega. Foi para corrigir essa distância que nasceu o Prêmio ACB Melhores do Ano, realizado pela Associação Comercial da Bahia, a instituição comercial mais antiga das Américas, fundada em 1811, com idealização e execução do BP Money.

São 14 categorias em três grupos. Dez setoriais cobrem Agronegócio, Indústria, Varejo, Serviços & Financeiro, Turismo & Gastronomia, Construção & Imobiliário, Tecnologia & Inovação, Economia Criativa, Saúde e Negócio de Bairro, esta criada para os pequenos negócios de forte enraizamento comunitário. Uma padaria de esquina concorre ao lado de uma indústria, cada uma na sua categoria.

Três reconhecimentos especiais tratam de trajetórias individuais: Empresário do Ano, Empresária do Ano e Jovem Destaque. O Troféu Farol, a grande honraria, fica com quem deixou contribuição singular à Bahia. A participação é gratuita em todas as fases.

A diferença central está em quem decide. Não há júri fechado: o colégio eleitoral é formado pelas entidades representativas da economia baiana, e 23 delas já confirmaram participação, entre elas Fieb, Fecomércio, Faeb, Faceb, FCDL, CDL, Sebrae, Abrasel, Aiba, Abapa, Sinduscon, Ademi, ABI, Lide e Rotary. Federações, sindicatos e associações que no dia a dia defendem interesses distintos passam a compartilhar uma mesma cédula, e todas pesam igual na apuração. É esse arranjo que faz do prêmio um ponto de convergência do empresariado baiano: indústria, comércio, agro, construção, turismo e serviços reunidos para reconhecer, juntos, quem movimenta a economia do estado.

O processo tem duas fases e auditoria independente. A votação do colégio eleitoral abre em 9 de outubro e define, até 23 de novembro, os cinco finalistas de cada categoria. Depois, o Conselho Promotor e a Banca de Notáveis elegem os vencedores, revelados na cerimônia de 10 de dezembro, na Casa Cloc, em Salvador.

A edição inaugural tem dois embaixadores de peso. Alessandra Zanotto Costa, sócia-diretora do Grupo Zanotto, no Oeste da Bahia, preside a Abapa e o Fundeagro e integra o Forbes Mulher Agro. Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil, responde pela articulação institucional da montadora cuja fábrica em Camaçari é o maior investimento industrial recente do estado. De um lado, a produção que nasce da terra baiana; de outro, o capital global que escolheu a Bahia como base.