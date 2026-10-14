ARTIGO

Comer bem é uma escolha. Mas quem pode escolher?

Cerca de 44,8 milhões de brasileiros não têm condições financeiras de adquirir uma dieta saudável

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 05:00

“É só fazer escolhas melhores”. A frase cabe numa legenda de rede social. Na vida real, nem sempre cabe no bolso.

Escolher a fruta em vez do biscoito. Preparar o almoço em vez de abrir uma embalagem. Colocar mais comida de verdade no prato. Tudo parece simples até acrescentarmos à receita ingredientes que não estão na cozinha: renda, tempo, território, transporte, oferta de alimentos e condições de vida.

Então, antes de perguntar por que alguém não se alimenta melhor, talvez seja necessário fazer outra pergunta: todos têm as mesmas condições de escolher?

Os números ajudam a respondê-la. Dados do relatório ‘O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2026’ mostram que, em 2025, cerca de 44,8 milhões de brasileiros não tinham condições financeiras de adquirir uma dieta saudável. Houve avanço importante, eram 65,3 milhões em 2021, mas permanece uma realidade difícil de ignorar: para milhões de pessoas, comer de forma saudável ainda não cabe no orçamento.

E existe uma diferença fundamental entre ter o que comer e conseguir comer de forma adequada e saudável.

Uma prateleira cheia não significa, necessariamente, acesso à boa alimentação. Em muitos territórios, produtos ultraprocessados estão próximos, disponíveis, são intensamente anunciados e exigem pouco ou nenhum tempo de preparo. Já colocar comida de verdade na mesa pode envolver deslocamento, dinheiro, gás, água, armazenamento e tempo, um ingrediente cada vez mais escasso na rotina de muitas famílias.

Por isso, reduzir a alimentação à responsabilidade individual é enxergar apenas o prato e ignorar tudo o que existe ao redor dele.

O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira reconhece obstáculos como custo, oferta, tempo e publicidade. Superá-los exige informação e autonomia, mas também ambientes alimentares mais saudáveis e políticas públicas capazes de transformar o direito escrito em direito vivido.

No Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, talvez essa seja uma reflexão necessária. O Brasil avançou no enfrentamento à fome. Agora, precisamos perguntar não apenas se há comida no prato, mas qual comida consegue chegar até ele.

Isso significa fortalecer a segurança alimentar e nutricional, o SUS, a alimentação escolar, a agricultura familiar, a educação alimentar e nutricional e outras políticas que aproximem alimentos adequados e saudáveis das pessoas. Significa também reconhecer o trabalho do nutricionista para além da prescrição: na assistência, na educação, na gestão e na construção de políticas que protegem o Direito Humano à Alimentação Adequada.

Para o Conselho Regional de Nutrição da 5ª Região, falar de alimentação saudável é também falar de direitos e das condições necessárias para exercê-los.

Porque orientar escolhas é fundamental. Mas não basta ensinar a escolher quando as possibilidades de escolha são desiguais.

Comer é necessidade. É cultura, memória, afeto e saúde. Comer bem não pode ser privilégio. Tem que ser direito.

Um país bem alimentado não é aquele em que poucos podem escolher bem, mas aquele em que ninguém precisa escolher entre comer e comer com dignidade.