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Como escolher um bom programa de MBA?

Um MBA sério pede professores com formação acadêmica sólida, competência e experiência didática

F Fabrício Zavarise

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13:00

MBA Crédito: Divulgação

Era um sonho antigo o de cursar um MBA. Os preços, no passado, eram proibitivos e a presencialidade também me causava transtornos. Até que encontrei o momento certo da vida para fazê-lo e passei pelos dois lados da escolha antes de decidir onde estudar. Na primeira tentativa, fui seduzido pela estética e pelo marketing de uma escola de negócios muito badalada em São Paulo. A fragilidade do curso só apareceu nas minhas aulas iniciais, quando vi de perto a formação real pouco acadêmica do corpo docente. Grande parte vinha do mundo dourado das startups, gente com discurso de coach e didática de convenção da Hinode, sem trajetória de docência e muito menos de pesquisa.

Um MBA sério pede professores com formação acadêmica sólida, competência e experiência didática. Fachada hollywoodiana não ensina. Pesquisa publicada e trajetória sólida de docência são registro público. Levantar capital, expandir uma empresa ou vender bem um caso de sucesso é mérito de outra natureza, mais útil para uma palestra do que para ministrar disciplinas inteiras. Transformar a própria experiência em conteúdo programático e ensino rigoroso é um desafio que poucos que estão no mercado conseguem fazer bem.

Quem assina as aulas

Após desistir da primeira experiência, o desconforto levou-me a procurar, antes de efetuar a matricular, quem de fato assinava as disciplinas do MBA em Gestão Estratégica e Inteligência Artificial da Universidade Federal de Juiz de Fora. Encontrei doutores e pós-doutores com pesquisa internacional publicada na área de IA aplicada e gestão, vinculados à Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da própria instituição, e não contratados avulsos para dar verniz acadêmico a um produto de prateleira. O curso soma 360 horas, indo de ciência de dados aplicada à decisão até ética e governança da IA. Como educador, a matéria que mais me saltou aos olhos foi Geopolítica da IA, pela exigência de análise crítica sobre quem controla as tecnologias que usamos todos os dias. Pesou também o intercâmbio acadêmico com a Universidade de La Verne, na Califórnia, parte dos programas da FACC.

O resultado veio cedo. Hoje empreendo usando IA de um jeito que antes do curso eu não saberia fazer, tomo decisões mais bem fundamentadas e desenho processos melhores no meu próprio negócio e o da minha sociedade familiar. Isso não nasceu de palestras de quem trabalhou no Vale do Silício. Discutimos casos com professores e colegas que estudam o tema profissionalmente e fomos cobrados com rigor acadêmico num projeto final.

O que a lei não cobra

O que a lei diz sobre o ensino de MBA é pior do que se poderia supor. A Resolução CNE/CES nº 1, de 2018, que regula hoje os cursos de especialização, exige apenas 30% do corpo docente com título de mestre ou doutor reconhecidos. Os demais 70% não precisam de titulação alguma. A oferta desses cursos fica sujeita a regulação, avaliação e supervisão do MEC no conjunto da instituição. Na prática, isso significa que nenhum MBA específico passa por avaliação prévia de conteúdo ou de corpo docente antes de começar a vender vagas. A carga horária mínima, 360 horas, é a mesma desde a resolução anterior, de 2007. Pasmem! O que mudou entre as duas normas foi a exigência de titulação de quem dá aula, e foi para baixo, de 50% para 30%.

O mesmo vazio aparece no Ensino a Distância (EaD). O Decreto nº 12.456, de maio de 2025, regula diretamente só a graduação, mas o seu artigo 40 altera o Decreto nº 9.235, de 2017, que passa a tratar na mesma norma da regulação de cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu. Essa alteração também determina que um MBA só poderá ser ofertado no formato presencial, semipresencial ou a distância que a instituição já tiver credenciado para ela. O que a nova regra não fixa são os percentuais mínimos de carga horária presencial ou de aula online síncrona para a pós-graduação. Ou seja, na prática, o curso pode ser inteiramente gravado.

A vulgarização dos MBAs advém do fato de ser uma mera pós-graduação lato sensu no Brasil. Noutros países, como França, nem isso. O termo MBA não é protegido por lei, e a maioria dos programas oferecidos por escolas francesas não tem reconhecimento oficial do Estado. Só os cursos avaliados por uma comissão específica recebem o chamado grade de master, selo que de fato equivale a um mestrado. Fora disso, dá para anunciar e vender um programa inteiro na terra de Macron sem nenhuma carga horária mínima exigida por lei, o que deixa o aluno numa posição ainda pior do que a do brasileiro, que ao menos tem as 360 horas da resolução do CNE como piso legal, mesmo se cumpridas inteiramente em vídeos gravados, sem uma aula ao vivo sequer.

No Reino Unido, por sua vez, mestrado e MBA ocupam o mesmo nível do sistema de qualificações, e apenas universidades com poder legal de conferir graus podem emitir esse título.

Antes de assinar

Diante desse vazio, quem escolhe um MBA precisa fazer sozinho o trabalho que o Estado dispensou. Checar no Lattes ou no Google Scholar se quem vai dar aula tem produção acadêmica real, não apenas presença em evento corporativo, já reduz boa parte do risco. Perguntar quantas horas do curso são realmente síncronas, com professor ao vivo, e quantas são vídeo gravado sem interação ou orientação, é outra pergunta simples que qualquer candidato pode fazer antes de assinar contrato. A acreditação internacional da escola, informação pública, diz mais sobre a seriedade do programa do que qualquer depoimento de aluno satisfeito no site.

A pergunta que me tirou de uma escola de negócios da moda em São Paulo é a mesma que o meu leitor deve fazer: “os professores deste MBA são mestres e doutores que pesquisam, publicam e são cobrados por isso, ou é só gente do mercado que sabe contar bem a própria história e a dos outros?”