ARTIGO

Construções de lares e oportunidades

O mais recente relatório do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - confirma que o mercado imobiliário e da construção civil é mais do que um pilar econômico; é um alicerce de oportunidades. Em janeiro de 2025, o setor na Bahia gerou 31% dos empregos, superando a média nacional de 27,9%. Com um saldo positivo de 6.932 novas vagas, a Bahia se destacou em contraste com a região Nordeste, que registrou uma redução de 2.671 postos de trabalho. >