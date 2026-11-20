OPINIÃO

COP31: mundo promete combater a crise climática, mas recua na hora de agir

A COP31 ainda pode recuperar compromissos importantes, mas a retirada de metas para os combustíveis fósseis e o enfraquecimento do financiamento climático expõem a distância entre as promessas internacionais e as ações necessárias para enfrentar a crise ambiental

I Isaac Edington

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 13:18

COP31: mundo promete combater a crise climática, mas recua na hora de agir Crédito: Ilustração

O que está acontecendo na COP31, realizada em Antalya, na Turquia, merece muito mais do que preocupação. Merece uma reflexão sobre os rumos da governança climática mundial. Quando imaginávamos que os compromissos internacionais começariam a se transformar em ações concretas, assistimos a sinais preocupantes de retrocesso.

A nova versão do documento em negociação retirou referências explícitas à transição para longe dos combustíveis fósseis, enfraqueceu propostas de financiamento climático e deixou indefinidos mecanismos fundamentais para apoiar os países mais vulneráveis. É como se o mundo reconhecesse a gravidade da crise ambiental, mas hesitasse diante das decisões necessárias para enfrentá-la.

A COP30, realizada em Belém, representou um momento importante de protagonismo brasileiro. Avançou em compromissos relacionados ao financiamento da adaptação e à transição justa. O Brasil também impulsionou a construção de um roteiro para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, embora essa iniciativa não tenha integrado o acordo formal da conferência.

Agora, na COP31, parte dessa agenda corre o risco de perder força. A proposta de estabelecer pelo menos US$ 120 bilhões anuais para adaptação até 2035, defendida por países em desenvolvimento, desapareceu da versão mais recente do texto. E a transição energética, questão central para o futuro do planeta, continua enfrentando resistências.

É verdade que os acordos climáticos dependem de consenso entre países com realidades econômicas e interesses distintos. Mas o consenso não pode se transformar em justificativa permanente para adiar decisões. A questão central já não é apenas estabelecer metas. É definir quem assume responsabilidades, de onde virão os recursos, quais serão os prazos e como os resultados serão efetivamente medidos.

E isso não é um debate distante da nossa realidade. Cidades como Salvador, com sua extensa faixa costeira, patrimônio ambiental, intensa atividade turística e grandes eventos, precisam estar cada vez mais preparadas para os impactos das mudanças climáticas. Estamos atentos e trabalhando nesse sentido.

Precisamos incorporar sustentabilidade, mobilidade limpa, adaptação climática, eficiência energética e gestão responsável dos recursos às políticas públicas e às estratégias empresariais. Não como iniciativas isoladas, mas como compromissos permanentes de desenvolvimento.

A experiência demonstra que as cidades não podem ficar esperando indefinidamente pelas grandes decisões internacionais. É no território que os impactos acontecem. E é também nele que muitas soluções precisam nascer.

A COP31 ainda não terminou, e existe espaço para recuperar compromissos importantes no documento final. Mas já deixa uma lição: a agenda climática não pode continuar avançando nos discursos e recuando nas decisões.

O planeta não precisa de mais promessas bem redigidas. Precisa de coragem política, financiamento, governança e capacidade de execução. Porque, diante da crise climática, adiar decisões também é uma forma de retroceder.