ARTIGO

Cuidado personalizado na saúde moderna

No mês em que celebramos o Dia Mundial da Saúde, é essencial refletirmos sobre a relevância das farmácias de manipulação no panorama da saúde moderna. A Bahia é o estado nordestino que possui o maior número de farmácias de manipulação. De acordo com dados da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) de 2023, dos 523 estabelecimentos existentes em todo Nordeste, 164 estão localizados no território baiano. Essa concentração pode ser atribuída a diversos fatores, principalmente, na conscientização sobre a importância da busca pelo cuidado.