Desafios às exportações baianas

As exportações impulsionam e dinamizam a economia local. Geram empregos, renda, representam oportunidades de negócios e fomentam a inovação. Até o terceiro trimestre de 2023, as vendas externas baianas representaram 44% do total exportado pelo Nordeste, um volume de US$ 7,8 bilhões, porém isso representou um recuo de 26,3% em relação a 2022. Consequência principalmente da redução dos embarques de derivados de petróleo e queda dos preços das commodities.