Desafios dos profissionais da engenharia

Os profissionais de engenharia são homenageados e têm sua importância lembrada e destacada em 11 de dezembro. O Dia do Engenheiro traz luz à área das ciências exatas que abrange diversas especialidades, como engenharia civil, agronômica, mecânica, da computação, química, elétrica, entre outras.



A data comemorativa é alusiva ao Decreto Lei 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regulamenta no Brasil as profissões de Engenheiro, Arquiteto e Agrimensor. O documento também estabelece o sistema Confea/Crea para fiscalização do exercício das atividades de engenharia no governo de Getúlio Vargas.