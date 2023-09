Dia de Responsa: moderação é a palavra de ordem

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

Uma pesquisa do IPEC, recentemente publicada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), revela que 57% da população não sabe o que é moderação. Muitos desconhecem o conceito de consumo abusivo e outros apresentam forte resistência à sua definição.



Neste contexto, informação é fundamental. Conhecer os seus próprios padrões de consumo e dominar dicas práticas sobre como beber com moderação tornam-se ferramentas essenciais para a prática do consumo responsável.

Não existe segredo! Beber é uma escolha pessoal e deve ser feita com moderação. Caso decida consumir bebidas alcoólicas, beba devagar, intercalando sempre com água, alimente-se bem e dê preferência a bebidas de baixo teor alcoólico, como a cerveja. Prefira beber na companhia de amigos, nunca sozinho. A cerveja foi feita para ser compartilhada e para celebrar!

Pela 15ª vez, celebramos o Dia de Responsa (15 de setembro), data simbólica da Ambev para reforçar o seu compromisso diário com o consumo responsável. Em virtude dessa ocasião, mobilizamos nossos 30 mil colaboradores e todo o nosso ecossistema de mais de 200 mil pontos de venda parceiros para divulgar essa mensagem.

Consumo Responsável é uma marca registrada da Ambev. Há mais de 20 anos trabalhamos para que nossos produtos sejam feitos para momentos de alegria e celebração, e para mitigar os potenciais riscos decorrentes do consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Nesse esforço, o Programa Ambev de Consumo Responsável teve três grandes ondas. A primeira foi direcionada à proibição do consumo por menores de idade; a segunda para evitar a associação entre bebida e direção; e a terceira, a atual, tem como objetivo promover a moderação, inseri-la dentro do nosso portfólio e disruptar o consumo excessivo de álcool.

Sabemos que ainda temos uma longa jornada pela frente para reduzir o consumo nocivo de álcool no Brasil, mas nos orgulhamos dos avanços que já conquistamos até aqui. Hoje, pela 15ª vez, celebramos o Dia de Responsa em um momento em que renovamos nosso compromisso com a moderação e reafirmamos, com orgulho e mais uma vez, que não nos interessa o lucro vindo do consumo excessivo dos nossos produtos.