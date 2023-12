Direito Militar: o ilustre desconhecido

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

A evolução histórica se apresenta através das lentes do passado, são elas que balizam o futuro e norteiam o presente no processo de crescimento. As décadas vencidas em um marco temporal, por sua vez, atualizam o momento presencial, como o farol que direciona o comandante de um navio.



Para tanto, a presença do faroleiro é de suma importância, pois homem e máquinas estarão assim margeando o desenvolvimento e crescimento na atuação das Justiças Militares no Brasil, estabelecendo marcos importantes. Com a mudança da corte Portuguesa para o Brasil, tendo a navegação como meio de transporte, a Marinha foi a primeira força instituída, seguida do Exército e, a posteriori, da Força Aérea Brasileira (FAB), na metade do século XX.

A Justiça Militar no Brasil foi criada em 1808. Este ato consolidou a instalação de uma Corte de Justiça Militar, consoante Alvará com força de lei, assinado pelo Príncipe-Regente D. João, com a denominação de Conselho Supremo Militar e de Justiça.

O Direito Penal Militar é o ramo especializado do Direito Penal responsável por estabelecer as regras jurídicas vinculadas à proteção das instituições militares que tutelam os bens jurídicos Hierarquia, Disciplina, Autoridade, Dever e Serviço Militar. Anos se passaram e o Direito Militar continua sendo um “ilustre desconhecido”.

Atualmente, o Superior Tribunal Militar (STM) é composto por quinze ministros, sendo dez militares e cinco civis, formando o que tecnicamente é chamado de escabinato. Esta composição permite que os julgamentos sejam realizados a partir da experiência que os juízes militares trazem dos quartéis e do conhecimento dos juízes civis acerca da ciência jurídica.

A Justiça Militar da União, na primeira instância, e o Superior Tribunal Militar, na última instância, julgam os crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) ou por civis que atentem contra a Administração Militar Federal.

Na esfera estadual, que compreende as policiais militares e corpos de bombeiros militar, três estados têm seus Tribunais de Justiça Militar: Rio Grande do Sul (TJMRS), São Paulo (TJMSP) e Minas Gerais (TJMMG). Os demais estados têm uma vara do juízo militar, tendo como segunda instância os tribunais de justiça.

A Bahia, como o berço do Brasil e tendo 417 municípios, tem todos os requisitos constitucionais para a instalação do TJMBA. No ano de 2022, durante a realização do 1º Encontro Nacional IBDM dos Juízes do juízo militar, foi solicitada a elaboração de uma proposta legislativa para a criação do Tribunal de Justiça Militar no estado.

O efetivo da Polícia Militar do Estado da Bahia supera 20 mil integrantes, em consonância à exigência da Constituição Federal. Além disso, a Constituição do Estado da Bahia também prevê a existência da Justiça Militar em seu artigo 128. É urgente ampliar a voz deste ilustre desconhecido no estado e cenário nacional.