Dylson Dória: o advogado e amigo!

No dia 30 de outubro do corrente, ocorreu o passamento de Dylson da Hora Dória, ou simplesmente Dylson Dória, como era conhecido por todos, no mundo jurídico baiano.



Com o falecimento de Dylson, todos nós do mundo jurídico perdemos a convivência daquele que foi um advogado brilhante, companheiro, culto e sagaz, destacando-se em sua geração.



Exerceu com muita competência e desenvoltura o cargo de Procurador Geral do Estado da Bahia, durante o Governo Roberto Santos, foi Presidente do Baneb, era membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Obtendo aprovação no Concurso Público de Juiz de Direito do Estado, foi também selecionado entre os primeiros para o cargo de Procurador do Estado da Bahia. Assumindo esse com mestria, durante toda a sua passagem no serviço público.

Advogado com inteligência rara, raciocínio rápido, humor satírico, amigo leal, sendo um prazer ouvi-lo e compartilhar as suas ideias e tiradas engraçadíssimas, que o tornava uma pessoa admirável.

Conheci Dylson muito cedo, quando eu tinha cerca 14 anos, morando na cidade baixa, quando ele, magrinho, humilde, como sempre o foi durante toda a vida, qualidade dos homens dotados de espírito diferenciado, passou na residência de nossa família, na Av. Fernandes da Cunha, para dialogar sobre assuntos jurídicos de interesse do meu pai, que antevendo o sucesso profissional desse grande profissional do direito, sentenciou para mim: “está vendo esse rapaz? Deverá ser um dos maiores advogados da Bahia”. A sentença concretizou-se anos depois.

Anos depois, mais adiante quando pretendia estagiar e solicitei ajuda a meu pai, este me apresentou formalmente a Dylson, que já era experiente

advogado, chefiando o jurídico do Banco Econômico. Não fiquei porque raciocinei já estar habituado com o serviço de Banco, pois, fui bancário, considerando o serviço repetitivo. Pensando ser advogado, desejava trabalhar em escritório de advocacia. Esse fato ele nunca esqueceu e em nossas conversas sempre me cobrava dizendo: “você não quis trabalhar comigo, desprezou-me.” Quando ingressei na carreira de Procurador do Estado da Bahia, Dylson chefiava a classe e foi durante a sua gestão que o concurso foi realizado.

Que prazer reencontrá-lo. Fez o discurso de boas vindas a todos nós, na biblioteca da sede da PGE, que, neste tempo -1977, funcionava no 2º andar do Edifício Sulamérica, prédio localizado na Rua Chile, centro histórico de Salvador.

Tivemos uma rica convivência na Procuradoria Especializada Judicial da PGE, ocasião em que tive oportunidade de muito aprender com ele. Não se alterava, nem levantava a voz, por mais grave que fosse o problema jurídico apresentado. Encontrava soluções para tudo com o tom da voz baixa e sempre carregada de ironia, no bom sentido, deixando-nos todos nós colegas surpreendidos e encantados. Que maravilhosos encontros semanais na Judicial e também de congraçamento em restaurantes, participavam: Afrânio Pedreira, Agenor Jatobá, Geraldo Albino, Raimundo Viana, Antônio Bittencourt, Milton Moreira de Oliveira, Márcio Bartilotti, Durval Júlio, e tantos outros, que me foge a memória.

Depois, residindo perto, na Avenida Euclides da Cunha, na Graça, por um período grande, saíamos para fazer “cooper”, ele sempre descalço, pois incrivelmente gostava de ir assim, pois dizia não gostar de usar tênis. Que conversas prazerosas e inteligentes, tiradas irônicas sobre os mais diversos assuntos, provocando muitas gargalhadas dos ouvintes, companheiros de caminhadas matinais.

Na Faculdade de Direito da Universidade Católica, figurava entre os seus grandes e cultos professores, ombreando-se a Aliomar e Ajax Baleeiro, Manoel Ribeiro, Thomas Bacellar, Rubem Nogueira, Theodoro Nascimento, Barachísio Lisboa, Yon Yves Campinho, Cedar Fontes, Marcelo Zarif, Mário Marquez de Souza, todos eles profissionais de alta qualificação na aplicação e vivência do direito. Generoso e desprendido de bens materiais, arrecadando

recursos pelos seus dotes profissionais, nunca deixou de auxiliar os mais humildes, custeando o curso para aqueles alunos que não tinham condições de pagar a faculdade, renunciava o recebimento do seu salário em favor dos empregados da instituição. Sempre ensinou por prazer. Compartilhava experiências com os colegas mais jovens, que batiam às portas do seu escritório na Graça procurando soluções em casos difíceis. Jamais deixou de atender. Defendia colegas, sem nunca receber qualquer remuneração e ficava ofendido quando se indagava o valor a ser pago.

O seu escritório da Graça, local que trabalhava, era um ambiente fértil para os colegas e amigos tirarem dúvidas e auferirem seus ensinamentos. Cobrava-me a presença quando por lá eu demorava de voltar. Deixou um legado de reconhecimento, respeito e saudade por todos aqueles clientes e colegas que tiveram como eu, o privilégio de partilhar a sua convivência.