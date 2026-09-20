ARTIGO

Engenharia Química: transformando moléculas em valor para a sociedade

Ser engenheira química é muito mais do que o dia a dia na fábrica. É a satisfação de saber que nosso trabalho está presente em inúmeros momentos da vida das pessoas

J Joana Ribeiro

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 05:00

Materiais plásticos, agrícolas e de limpeza, medicamentos, combustíveis e diversos produtos indispensáveis ao nosso cotidiano. Nada disso estaria à disposição das pessoas se não fosse o trabalho dos engenheiros químicos. Mas o que é Engenharia Química e o que faz um profissional da área? Não é uma pergunta simples, mas, para resumir, somos responsáveis por transformar matérias-primas em produtos. Por isso, o Dia do Engenheiro Químico, celebrado em 20 de setembro, é uma oportunidade para reconhecer a importância desses profissionais.

O trabalho de um engenheiro químico alcança diversas áreas da indústria. Na Braskem, por exemplo, atuamos na segurança e otimização de processos, garantindo que as unidades operem com eficiência; na pesquisa e inovação, desenvolvendo novos produtos; na gestão de ativos e processos de expansão; e nos processos de sustentabilidade e economia circular, diferenciais da companhia.

Para isso, precisamos ter uma verdadeira combinação de conhecimentos de Química, Física, Termodinâmica e Engenharia, fundamentais para que os processos ocorram de forma segura, eficiente e sustentável.

Fazer parte deste mundo sempre foi meu desejo. Filha de pai engenheiro eletricista, desde pequena convivi com a dinâmica da profissão, inclusive atuando como “ajudante” nos consertos em geral de casa. Além disso, o fato do meu pai trabalhar em uma fábrica me permitiu conhecer o meio industrial e, dentre minhas possibilidades, a engenharia química surgiu como a solução para ingressar no setor.

Me formei na Universidade Federal da Bahia (UFBA), e entrei na Braskem por meio do Programa de Trainees para trabalhar na engenharia de produção da unidade de Olefinas, no Polo Industrial de Camaçari.

Em tempos de desafios econômicos e ambientais, contribuir para o aumento de produtividade, redução de custos e riscos operacionais, além da promoção do uso responsável dos recursos naturais é fundamental e requer do engenheiro químico habilidades para lidar com processos complexos.

A rotina envolve acompanhar a produção, analisar dados, desenvolver melhorias nos processos, garantir o atendimento aos requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente, entre outras atividades. É um trabalho dinâmico, combinando atividades de campo e resolução de problemas, com interação entre diferentes equipes.

Por tudo isso, ser engenheira química é muito mais do que o dia a dia na fábrica. É a satisfação de saber que nosso trabalho está presente em inúmeros momentos da vida das pessoas, muitas vezes de forma invisível, mas sempre relevante. É contribuir para o desenvolvimento da sociedade, criar soluções para os desafios do presente e construir caminhos para um futuro mais sustentável. Afinal, transformar é a essência da nossa profissão e o legado que deixamos para as próximas gerações.