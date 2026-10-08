ARTIGO

Gestão passa, inteligência fica

Uma cidade não acumula patrimônio apenas quando constrói equipamentos, realiza obras ou adquire tecnologia. Também acumula quando desenvolve métodos, aperfeiçoa processos, testa soluções, cria protocolos e forma pessoas

I Isaac Edington e Marcio Sampaio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:01

Existe um desafio recorrente na administração pública brasileira: governos terminam, gestores mudam, equipes se renovam e, muitas vezes, parte do conhecimento produzido ao longo de anos vai embora junto com as pessoas.

Esse talvez seja um dos desperdícios menos percebidos do setor público.

Uma cidade não acumula patrimônio apenas quando constrói equipamentos, realiza obras ou adquire tecnologia. Também acumula quando desenvolve métodos, aperfeiçoa processos, testa soluções, cria protocolos e forma pessoas capazes de enfrentar problemas complexos.

Esse patrimônio tem nome: inteligência institucional.

A experiência dos grandes eventos torna essa questão concreta. O Carnaval de Salvador, por exemplo, resulta de décadas de conhecimento acumulado e aperfeiçoado. A cada edição, surgem desafios, soluções são testadas, fluxos são revistos, tecnologias são incorporadas e protocolos são aprimorados. O que funcionou precisa ser registrado. O que não funcionou deve gerar aprendizado. E aquilo que foi aprendido precisa estar disponível para a próxima operação.

Quando esse conhecimento permanece apenas na memória das pessoas, a administração pública fica vulnerável. A saída de um gestor ou técnico experiente pode representar a perda de anos de aprendizado. Novas equipes chegam e precisam redescobrir problemas que a própria instituição já havia aprendido a resolver.

Isso custa tempo, dinheiro e eficiência.

Por isso, tão importante quanto executar bem é transformar experiência em método. Planos, manuais, indicadores, protocolos, bases de dados, relatórios e registros de decisões não são mera burocracia. Quando bem construídos, preservam conhecimento e permitem que a organização pública evolua continuamente.

Há também uma mudança cultural indispensável: o conhecimento produzido pelo poder público não pertence a uma gestão, a um secretário ou a um dirigente. Pertence à cidade.

Preservar essa inteligência permite que cada nova equipe comece alguns passos à frente, e não novamente do ponto de partida. É transformar sucessivas experiências em uma curva permanente de aprendizado institucional.

Grandes eventos são laboratórios privilegiados porque submetem a administração pública a situações extremas de escala, pressão, velocidade e integração. O que se aprende numa operação dessa complexidade amplia a capacidade do poder público de planejar e responder a outros desafios urbanos.

Governos são necessariamente temporários. A inteligência pública não deveria ser.

Uma administração madura não depende de pessoas insubstituíveis: transforma o conhecimento das pessoas em patrimônio permanente da instituição. Porque gestão passa. Inteligência precisa ficar.

*Isaac Edington é presidente da Saltur - Empresa Salvador e Turismo