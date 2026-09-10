ARTIGO

Governança de grandes eventos: um ativo estratégico para Salvador

Ao longo dos últimos anos, Salvador acumulou experiências relevantes na organização de grandes operações urbanas

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05:30

Realizar grandes eventos em espaços públicos deixou de ser apenas uma agenda cultural, turística ou promocional. Para cidades com o perfil de Salvador, essa capacidade passou a ser um ativo estratégico de desenvolvimento econômico, posicionamento urbano e fortalecimento institucional.

Ao longo dos últimos anos, Salvador acumulou experiências relevantes na organização de grandes operações urbanas. A cidade sediou jogos da Copa do Mundo, ampliou seu calendário de festas populares, consolidou novos produtos culturais, fortaleceu o turismo esportivo e estruturou uma plataforma de eventos que hoje movimenta diferentes cadeias produtivas. Esse processo não aconteceu por acaso. Ele resulta de planejamento, governança, articulação entre instituições e capacidade de transformar a vocação cultural da cidade em oportunidade concreta de desenvolvimento.

Grandes eventos movimentam hotéis, bares, restaurantes, transporte, comércio, economia criativa, serviços, comunicação, produção cultural e uma ampla rede de trabalhadores formais e informais. Mas seu impacto vai além da economia imediata. Eles também fortalecem a imagem da cidade, atraem visitantes, estimulam investimentos, geram pertencimento e ampliam a projeção de Salvador no cenário nacional e internacional.

Nesse contexto, o Carnaval de Salvador é o exemplo mais emblemático. Reconhecido como uma das maiores manifestações culturais do planeta, ele é também uma das mais complexas operações urbanas do país. Durante alguns dias, a cidade muda de escala. Milhões de pessoas ocupam ruas, circuitos, bairros, equipamentos públicos e espaços privados. A mobilidade precisa ser reorganizada. A segurança exige integração permanente. A saúde opera em regime especial. A limpeza urbana ganha outra dimensão. A comunicação precisa ser rápida e eficiente. A logística dos trios, dos serviços, das equipes e dos fluxos precisa funcionar com precisão.

Por trás da festa, existe uma sofisticada engrenagem de gestão pública. O Carnaval exige articulação intersetorial, tecnologia, planejamento territorial, protocolos, monitoramento, tomada de decisão em tempo real e coordenação entre mais de 30 órgãos e instituições. Essa capacidade de integrar atores diversos em torno de uma operação comum é um patrimônio da cidade.

É por isso que Salvador vem se consolidando como um hub de operações urbanas complexas. A cidade aprendeu a transformar grandes eventos em plataformas de desenvolvimento. Não se trata apenas de realizar festas, mas de organizar experiências urbanas capazes de gerar valor econômico, qualificar serviços públicos, testar metodologias, formar equipes e fortalecer a governança.

Quando bem planejados, grandes eventos deixam mais do que público, mídia e receita. Eles deixam inteligência instalada. Deixam aprendizado institucional. Deixam processos mais maduros. Deixam uma cidade mais preparada para lidar com desafios complexos.

A governança dos grandes eventos, portanto, deve ser compreendida como uma competência estratégica. Em Salvador, ela conecta cultura, turismo, economia, inovação e gestão pública. O Carnaval é o caso mais visível, mas a lição é maior: cidades que sabem planejar e operar grandes eventos também aprendem a governar melhor seus territórios, seus fluxos e suas oportunidades.

*Isaac Edington é presidente da Saltur, empresa de turismo de Salvador, com mais de 30 anos de vivencia na iniciativa privada e atuando há mais de uma década como gestor público na coordenação da Plataforma de grandes eventos da cidade, incluindo Copa do Mundo 2014, Carnaval de Salvador, Festival Virada Salvador, Festas Populares, e outras plataformas culturais, esportivas e turísticas.