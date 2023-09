IA na Educação Básica, com a palavra os professores

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

ChatGPT, Midjourney, esses são apenas alguns dos novos vocábulos que temos ouvido frequentemente na mídia em referência à Inteligência Artificial (IA). Na educação, o crescimento da IA tem suscitado debates nas universidades e centros de pesquisa, em função da utilização destes sistemas no nosso dia a dia. O assunto, que divide opiniões, tem deixado de fora um sujeito relevante para essa discussão: o professor da Educação Básica.



As universidades baianas não se omitiram do debate. Pelo menos dois grupos têm assumido o compromisso de discutir a IA e seus desdobramentos: o Grupo de Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC) da Universidade Federal da Bahia e o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo e Cidade (GEPEMDECC) da Universidade Estadual da Bahia.

O GEPEMDECC tem realizado desde 2019 um curso de extensão universitária chamada Formacampo, que trabalha com formação continuada de professores, a partir de palestras, atividades práticas e reflexivas. Em junho deste ano, os professores participantes responderam a um questionário sobre tecnologias e IA. Os 1.250 respondentes, de aproximadamente 240 municípios da Bahia, revelaram números e informações significativas. Cerca de 50% dos professores afirmaram ter ouvido falar da IA pela internet de forma aleatória. Outros 26% mencionaram ter conhecido o termo por e filmes e séries de ficção científica. Apenas 10% dos professores indicaram ter conhecido a IA por meio do ChatGPT (que impressiona, uma vez que este sistema acendeu forte luz sobre a temática). Porém, um dado relevante é que quase 70% dos professores afirmaram estar dispostos a utilizar sistemas de IA no trabalho, caso estas promovam facilidades. Quando questionados sobre a possibilidade de substituição do seu trabalho pela IA, quase 60% afirmaram não acreditar nesta possibilidade. Entre os argumentos utilizados para justificar as respostas podemos citar: "O professor é insubstituível"; "Existem condições de aprendizagem e serviços que só o contato humano proporciona" e, ainda, "Um é o complemento do outro."

Debates mais amplos e generalistas sobre IA têm seguido a mesma tendência daquelas discussões sobre a viabilidade ou não da tecnologia na educação, inclusive no medo de substituição de professores, tal qual ocorreu com o antigo Telecurso 2000. Vemos, com a IA, uma nova oportunidade de repensar a relação da educação com as tecnologias. Em vez de resistir ao seu uso, seria importante discutirmos juntos como usá-la de forma ética, para facilitar nossa vida e nosso trabalho, e, inclusive, como melhorar a sociedade, uma vez que a tecnologia é um bem social, e como afirmou um dos respondentes, “cada um tem sua importância”, seja esse um professor ou uma IA.