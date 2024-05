ARTIGO

Incêndios florestais: recorrência crescente

É essencial que autoridades, organizações e comunidades trabalhem em conjunto para tratar a questão de forma eficiente

D Douglas Guedes

Publicado em 29 de maio de 2024 às 05:00

As mudanças climáticas têm se manifestado de forma cada vez mais intensa, devido a fatores como o aumento da temperatura global e a diminuição da umidade relativa do ar. Aliadas a ondas de calor frequentes e períodos de seca prolongada, criam um ambiente ideal para a propagação de incêndios, intensificando os danos causados ao meio ambiente e às comunidades locais.

Além dos desafios naturais, há o fator agravante da ação humana. Há relatos de indivíduos que, de maneira irresponsável, ateiam fogo em diversas áreas de floresta nativa e/ou áreas de plantio, de maneira intencional. Tais práticas não só prejudicam a biodiversidade, mas também representam um risco para a segurança pública e a economia local.

No período de janeiro a abril deste ano, somente na região localizada entre o sul da Bahia e norte do Espírito Santo, a Suzano, empresa de base florestal, registrou um número de boletins de ocorrência relacionados a incêndios em suas áreas florestais que foi, em média, quatro vezes maior que o de igual período do ano anterior.

O registro dos boletins leva em conta o fato de que a grande maioria das ocorrências apresenta indícios de ter origem criminosa, com o propósito de destruição e associada a atividades ilícitas: produção ilegal de carvão, furto de madeira, ocupação indevida de terras, entre outras. De acordo com as estatísticas, estima-se que nove em cada dez incêndios sejam provocados por alguém e, em especial em áreas particulares, como as da Suzano, isso vem ocorrendo de maneira intencional.

Sensível ao cenário, a companhia mantém o programa Guardiões da Floresta, que visa proteger suas áreas e as comunidades vizinhas. Por meio do canal, é possível reportar incidentes pelo número 0800 203 0000 ou via WhatsApp, facilitando a comunicação e o rápido atendimento das ocorrências. A ação se soma a outras estratégias, como brigadistas treinados e uma central de operações que monitora as áreas 24 horas por dia.

A empresa tem feito investimentos crescentes em mecanismos de monitoramento e prevenção. Um dos mais recentes é um veículo não tripulado (Vant), espécie de drone dotado de moderna tecnologia que facilita o monitoramento e identificação de focos de incêndio e outras ocorrências, orientando a rápida atuação dos brigadistas.