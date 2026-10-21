Inovação com talento baiano

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Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:00
A Bahia é uma terra de potência indiscutível. Reúne talento, criatividade e a capacidade de transformar ideias em realidade. No entanto, para que essa vocação se converta em oportunidades reais, é preciso abrir caminhos concretos. Na Ford, temos uma convicção clara: aproximar as pessoas da formação e do mercado é a maneira mais sólida de construir o futuro.
E esse futuro é real aqui na Bahia. O estado sedia um dos nove Centros de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford no mundo, integrando um ecossistema com cerca de 1.500 profissionais, liderando a aplicação de 35% das funcionalidades presentes nos veículos da marca comercializados no mundo todo.
Acreditamos que o acesso a essa fronteira de inovação não pode ser privilégio de poucos. Foi com essa premissa que, em 2025, levamos o Ford
O impacto real do programa ganha rosto, história e voz. É o caso de Natanael Santos, que entrou no Ford
Sabemos que dominar ferramentas técnicas é apenas uma parte da equação. Por isso, a metodologia também desenvolve competências socioemocionais, como comunicação e resolução de problemas. Uma pesquisa recente conduzida pela Ford com o Datafolha revelou que cerca de 40% das empresas deixam de contratar candidatos por deficiências comportamentais. Preparar jovens para o mercado exige olhar para o ser humano por inteiro.
Esse compromisso ganhou um reforço importante este ano: Salvador foi escolhida, ao lado de São Paulo, para sediar o projeto-piloto do Ford
Até o fim de 2026, os programas alcançarão quase 700 participantes na Bahia. Por trás desse número, há planos, famílias e talentos que merecem espaço para crescer. Nosso compromisso é fortalecer a relação entre educação, trabalho e desenvolvimento local. Porque investir no amanhã não é apenas desenhar softwares ou novos veículos. É acreditar, valorizar e investir nas pessoas que têm a energia para mover a nossa história para a frente.