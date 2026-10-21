ARTIGO

Inovação com talento baiano

Aproximar as pessoas da formação e do mercado é a maneira mais sólida de construir o futuro

P Pamela Paiffer

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:00

A Bahia é uma terra de potência indiscutível. Reúne talento, criatividade e a capacidade de transformar ideias em realidade. No entanto, para que essa vocação se converta em oportunidades reais, é preciso abrir caminhos concretos. Na Ford, temos uma convicção clara: aproximar as pessoas da formação e do mercado é a maneira mais sólida de construir o futuro.

E esse futuro é real aqui na Bahia. O estado sedia um dos nove Centros de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford no mundo, integrando um ecossistema com cerca de 1.500 profissionais, liderando a aplicação de 35% das funcionalidades presentes nos veículos da marca comercializados no mundo todo.

Acreditamos que o acesso a essa fronteira de inovação não pode ser privilégio de poucos. Foi com essa premissa que, em 2025, levamos o Ford a Salvador, em uma parceria estratégica com o SENAI CIMATEC e a Rede Cidadã. O objetivo foi abrir as portas para pessoas de baixa renda por meio de cursos gratuitos de capacitação em tecnologia. O projeto cresceu: ampliamos as vagas e incorporamos formações como inteligência artificial.

O impacto real do programa ganha rosto, história e voz. É o caso de Natanael Santos, que entrou no Ford como aluno e, hoje, integra o corpo docente do SENAI CIMATEC como instrutor. Sua trajetória traduz o efeito da oportunidade. Para quem busca o primeiro emprego ou uma virada de carreira, o conhecimento abre portas para autonomia, melhora na renda familiar e a chance real de vencer profissionalmente sem precisar deixar sua terra e se distanciar de suas raízes.

Sabemos que dominar ferramentas técnicas é apenas uma parte da equação. Por isso, a metodologia também desenvolve competências socioemocionais, como comunicação e resolução de problemas. Uma pesquisa recente conduzida pela Ford com o Datafolha revelou que cerca de 40% das empresas deixam de contratar candidatos por deficiências comportamentais. Preparar jovens para o mercado exige olhar para o ser humano por inteiro.

Esse compromisso ganhou um reforço importante este ano: Salvador foi escolhida, ao lado de São Paulo, para sediar o projeto-piloto do Ford Auto, voltado à capacitação em serviços automotivos. Em parceria com a nossa rede de concessionárias, conectamos a sala de aula diretamente às vagas abertas no setor.