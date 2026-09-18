ARTIGO

Inteligência e articulação intersetorial por trás da maior operação urbana e cultural do mundo

O Carnaval nos ensina uma lição que pode ser aplicada a muitos outros desafios urbanos: quanto maior a complexidade, maior precisa ser a capacidade de integração

I Isaac Edington e Marcio Sampaio

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:17

Quem vê o Carnaval de Salvador nas ruas enxerga música, alegria, encontros, trios elétricos e milhões de pessoas celebrando. Mas existe um outro Carnaval, praticamente invisível para quem participa da festa: uma enorme operação urbana funcionando simultaneamente, durante vários dias, em uma cidade que praticamente não dorme.

Fazer essa engrenagem funcionar exige muito mais do que experiência. Exige método. E talvez uma das principais evoluções da gestão do Carnaval de Salvador nos últimos anos tenha sido justamente transformar conhecimento acumulado em planejamento estruturado, por meio de instrumentos como o Masterplan do Carnaval.

O desafio começa pela escala. São milhões de pessoas circulando por diferentes territórios, aproximadamente 160 trios elétricos movimentando-se em janelas de tempo extremamente restritas, milhares de trabalhadores e uma rede formada por mais de 30 órgãos e instituições. Mobilidade, saúde, segurança, limpeza urbana, fiscalização, ordenamento, comunicação e logística precisam atuar de maneira coordenada.

Nenhuma dessas áreas pode planejar isoladamente. Uma decisão sobre o deslocamento de um trio pode interferir no fluxo de pessoas. Uma alteração de fluxo pode impactar transporte e segurança. Uma concentração inesperada de público pode exigir mudanças na operação de saúde, limpeza ou fiscalização. Em grandes eventos, quase tudo está conectado.

É justamente aí que a governança faz diferença. O Masterplan permite olhar para a operação como um sistema, antecipando cenários, identificando pontos críticos, estabelecendo responsabilidades e criando protocolos para decisões que, durante o evento, muitas vezes precisam ser tomadas em minutos.

Isso muda também a lógica da administração pública. Em vez de apenas reagir aos problemas quando eles surgem, busca-se antecipá-los. Em vez de cada órgão enxergar somente sua atribuição, todos passam a compreender como suas decisões interferem no conjunto da operação.

Planejar, nesse contexto, não significa engessar uma manifestação que tem na espontaneidade uma de suas maiores características. Significa exatamente o contrário: criar as condições para que a festa aconteça com liberdade, segurança e qualidade.

O Carnaval nos ensina, portanto, uma lição que pode ser aplicada a muitos outros desafios urbanos: quanto maior a complexidade, maior precisa ser a capacidade de integração. A inteligência de uma grande operação não está em evitar todos os imprevistos — isso seria impossível. Está em construir uma governança capaz de antecipar riscos, compartilhar informação e responder rapidamente quando a realidade desafia o planejamento.

Planejamento não tira a espontaneidade da festa. Planejamento protege a festa. E uma cidade capaz de coordenar uma operação dessa dimensão desenvolve competências que permanecem muito depois da Quarta-feira de Cinzas.

*Isaac Edington é presidente da Saltur - Empresa Salvador e Turismo