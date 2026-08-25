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Mais cooperação para uma melhor gestão ambiental

O licenciamento ambiental não deve representar um obstáculo à geração de emprego e renda

A Arlinda Negreiros

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 05:00

O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos de gestão ambiental no Brasil, pois estabelece regras para a implantação e operação de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais.

Para as empresas, especialmente as industriais, a regularização ambiental vai além de uma obrigação legal: torna-se um diferencial competitivo, agregando valor para o negócio. Confere credibilidade, compromisso com a sustentabilidade e facilita o acesso a mercados e financiamentos.

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) formalizou acordos de cooperação técnica com os órgãos ambientais dos municípios de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho.

A iniciativa amplia uma parceria que vem sendo construída desde 2013, com a SEMA/INEMA, no âmbito do Estado, para fortalecer a cooperação entre o setor produtivo e o poder público a fim de tornar os processos de licenciamento mais eficientes, previsíveis e tecnicamente qualificados.

O foco é o aprimoramento dos processos administrativos ambientais, especialmente os relacionados às empresas industriais, respeitando as competências de cada instituição.

A proposta também contempla ações de sensibilização e disseminação de conhecimento entre os setores, contribuindo para que os empreendimentos se mantenham regularizados e em constante processo de melhoria. A expectativa é de impacto na qualidade das informações apresentadas e na fluidez das análises técnicas dos órgãos ambientais.

As empresas que estão no ambiente da FIEB querem atuar dentro da formalidade, mas com agilidade para que não se percam janelas de oportunidade.

A atuação conjunta busca proporcionar às empresas maior orientação sobre requisitos e procedimentos para processos mais qualificados junto aos órgãos ambientais, reduzindo notificações, aprimorando a análise técnica e promovendo maior agilidade no licenciamento. A premissa é de que empresas mais qualificadas e órgãos mais eficientes resultam em um licenciamento ambiental ágil, previsível e seguro.

O licenciamento ambiental não deve representar um obstáculo à geração de emprego e renda, mas caminhar em equilíbrio com a proteção ambiental, criando um ambiente de maior diálogo.

Entre os compromissos estabelecidos, considera-se a realização de agendas periódicas para atualização sobre procedimentos regulatórios; desenvolvimento de manuais e cartilhas de licenciamento ambiental; além da promoção de cursos, palestras e seminários voltados à capacitação técnica.

A FIEB, por meio da Gerência de Desenvolvimento Sustentável, entende que o licenciamento ambiental confere segurança jurídica e proporciona um ambiente mais favorável ao desenvolvimento sustentável do estado Bahia.