ARTIGO

Martagão Gesteira: 60 anos de compromisso com as crianças da Bahia

O hospital enfrentou tempos de glória, mas também mares revoltos e tempestades difíceis

Ele chega aos 60 anos carregando uma história de desafios, superação e compromisso inabalável com a saúde das crianças da Bahia. Nascido antes mesmo do Sistema Único de Saúde (SUS), foi idealizado pelo médico pediatra Álvaro Bahia, que, na década de 1960, enxergou a carência de leitos pediátricos no estado e sonhou com uma instituição que suprisse essa necessidade. Infelizmente, ele não viveu para ver seu sonho concretizado, mas seu sonho profetizou uma realidade abençoada, e hoje o Martagão é um verdadeiro patrimônio da Bahia, referência nacional no atendimento pediátrico. >