ARTIGO

Maternidade atípica e a urgência do apoio

A maternidade, por si só, já é atravessada por expectativas irreais. Mas, quando o desenvolvimento do filho foge do esperado, essas expectativas se rompem de forma abrupta.

Publicado em 9 de junho de 2026 às 05:00

Basta conversar alguns minutos com uma mãe atípica para perceber que existe uma camada de experiência que raramente aparece nas campanhas de conscientização: a solidão. Não aquela ausência física de pessoas, mas uma solidão mais complexa, emocional, social e, muitas vezes, institucional.

A maternidade, por si só, já é atravessada por expectativas irreais. Mas, quando o desenvolvimento do filho foge do esperado, essas expectativas se rompem de forma abrupta. Surge o diagnóstico ou, antes dele, a longa peregrinação por respostas e, com ele, uma nova rotina, marcada por terapias, avaliações, adaptações e um volume de decisões que recai, quase sempre, sobre a mãe.

Os dados ajudam a dimensionar o que muitas vivem em silêncio. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 17 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de deficiência, o que representa cerca de 8,4% da população (PNAD Contínua 2022). Embora o dado não se restrinja ao autismo, ele revela o tamanho do contingente de famílias que dependem de cuidados contínuos e, em grande parte dos casos, são as mães que assumem essa função.

Esse cenário dialoga com estimativas do Ministério da Saúde do Brasil, que apontam aumento consistente na identificação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos últimos anos, impulsionado pela ampliação do diagnóstico e pela maior conscientização. E o mais importante: essa sobrecarga não nasce da criança. Nasce da falta de suporte. A ideia de que o amor materno “dá conta de tudo” ainda sustenta um modelo perigoso. Na prática, o que vemos são mães que precisam se tornar, simultaneamente, especialistas em saúde, educação e direitos, enquanto lidam com burocracias, dificuldades de acesso a serviços especializados e barreiras na inclusão escolar.

Segundo o IBGE, mulheres dedicam, em média, quase o dobro de horas semanais aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos em comparação aos homens (PNAD Contínua 2022). Quando há uma criança com necessidades específicas, essa desigualdade tende a se aprofundar, resultando em sobrecarga física, emocional e, frequentemente, impacto na vida profissional.

Nesse contexto, a solidão se instala de forma progressiva. Ela aparece quando a rede de amigos se afasta por não saber como lidar. Não por acaso, o próprio Ministério da Saúde alerta para a necessidade de cuidado integral às famílias de pessoas com deficiência, incluindo atenção à saúde mental dos cuidadores, um ponto ainda pouco estruturado na prática.

Há ainda uma dimensão pouco discutida: o luto simbólico. Muitas mães vivenciam o processo de ressignificação entre o filho idealizado e o filho real, um percurso legítimo, mas que raramente encontra espaço de acolhimento social. Diante desse cenário, falar de rede de apoio deixa de ser um conselho e passa a ser uma necessidade de saúde pública. Rede de apoio não é apenas ajuda eventual. É estrutura.Esses espaços têm se tornado fundamentais para troca de informação, pertencimento e fortalecimento coletivo, especialmente onde o apoio formal é insuficiente.

Mas é preciso ir além da resistência individual. Não podemos normalizar o adoecimento dessas mulheres como parte inevitável da maternidade. Cuidar de quem cuida não é um gesto de empatia, é uma estratégia essencial para o desenvolvimento saudável de toda a família. Porque, no fim, nenhuma mãe deveria precisar ser forte o tempo todo. E nenhuma maternidade deveria ser vivida em solidão.

*Silvia Kelly Bosi é mãe atípica e neuropsicopedagoga, especialista em autismo.