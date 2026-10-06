ARTIGO

O acesso à Justiça não pode ser um improviso

Quem busca Justiça não pode depender da sorte ou de uma solução pontual. Precisa ter a certeza de que encontrará uma instituição pública preparada para defendê-lo

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:00

Acesso à Justiça não se faz com a prática de um ato isolado. Não se resume à participação em uma audiência, à realização de um júri ou à apresentação de uma petição. Acesso à Justiça se garante com uma instituição estruturada, permanente e preparada para estar ao lado de quem precisa defender um direito.

É justamente por isso que o acesso à Justiça não pode ser um improviso. A Constituição Federal definiu a Defensoria Pública como a instituição responsável pela orientação jurídica e pela defesa dos direitos da população em situação de vulnerabilidade. Existe, portanto, uma estrutura pública criada para garantir esse direito e que precisa ter condições de cumprir sua missão.

Ter acesso a uma defensora ou a um defensor público significa contar com um profissional capacitado quando um direito é violado. Pode ser uma pessoa que precisa de uma internação urgente, uma mãe que busca o sustento do filho, uma mulher vítima de violência doméstica ou alguém que enfrenta problemas com bancos, planos de saúde ou garantia de sua moradia.

O campo de atuação é amplo porque os direitos também são. E essa atuação pode ocorrer inclusive contra o próprio Estado, de forma judicial ou por meio extrajudicial. A autonomia da Defensoria Pública existe justamente para permitir que a instituição cumpra sua missão constitucional. Para que esse direito seja efetivamente garantido, precisamos falar sobre estrutura e orçamento.

Na Bahia, ainda não conseguimos estar presentes em todos os municípios onde a população precisa da Defensoria Pública. A questão é estrutural e passa pelos recursos destinados à instituição. A Emenda Constitucional nº 80, de 2014, estabeleceu a necessidade de universalização da Defensoria Pública nas unidades jurisdicionais. Ainda assim, muitos municípios baianos continuam sem a presença permanente da instituição.

Unidades móveis e outras iniciativas levam atendimento a locais que não contam com uma unidade instalada. São ações importantes, mas não substituem uma atuação contínua e estruturada. Precisamos de defensoras e defensores públicos presentes em todo o estado, com condições para acompanhar permanentemente as demandas da população.

É nesse debate que se insere a campanha lançada pela ADEP-BA: “O acesso à Justiça não pode ser um improviso. Defensor público é um direito constitucional”. A iniciativa busca ampliar a compreensão da sociedade sobre o papel da Defensoria Pública e a necessidade de fortalecer a instituição. Fortalecer a Defensoria Pública significa garantir que o acesso à Justiça deixe de ser apenas uma previsão constitucional e se transforme em um direito efetivamente disponível para quem dele precisa.

Quem busca Justiça não pode depender da sorte ou de uma solução pontual. Precisa ter a certeza de que encontrará uma instituição pública preparada para defendê-lo.