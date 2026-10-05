ARTIGO

O desafio de acompanhar uma população que envelhece cada vez mais

Segundo projeções do IBGE, em 2030 haverá mais pessoas com 60 anos ou mais do que crianças de até 14

A André Machado Junior

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 05:00

Enquanto parte do mercado comemora resultados financeiros positivos, uma transformação silenciosa redefine a saúde suplementar brasileira: o envelhecimento acelerado dos beneficiários, especialmente nos planos voltados aos servidores públicos. Para enfrentar esse fenômeno demográfico, preservar a sustentabilidade e garantir acesso com qualidade, é urgente evoluir os modelos de gestão — o que dependerá cada vez mais da coordenação do cuidado, do uso inteligente de dados e de uma atuação preventiva.

No primeiro semestre de 2026, as operadoras de planos de saúde registraram lucro líquido de R$ 8,5 bilhões. Ao mesmo tempo, a sinistralidade voltou a subir para 82,2%. A combinação desses indicadores mostra que, mesmo em momentos de um possível equilíbrio financeiro, a pressão assistencial continua crescendo e exige respostas estruturais.

O Brasil envelhece em velocidade inédita. Segundo projeções do IBGE, em 2030 haverá mais pessoas com 60 anos ou mais do que crianças de até 14 anos. Nas próximas décadas, essa mudança alterará profundamente a demanda por serviços de saúde, especialmente aqueles destinados ao acompanhamento de condições crônicas.

Dados do IESS mostram que, entre 2019 e 2025, o número de beneficiários cresceu 11,8%, enquanto o volume de procedimentos aumentou 23,2%. Cada beneficiário realizou, em média, 34,4 procedimentos em 2025, frente a 31,2 em 2019, com destaque para o crescimento dos exames complementares.

Esse cenário se torna ainda mais evidente nas carteiras públicas. Institutos de assistência aos servidores reúnem beneficiários que permanecem muitos anos vinculados ao plano, apresentam maior prevalência de doenças crônicas e demandam um cuidado longitudinal. Essa não é uma consequência de falhas de gestão, mas de uma mudança demográfica que desafia modelos construídos para uma realidade diferente.

É extremamente importante avaliarmos se a utilização crescente está trazendo mais qualidade na assistência e, com isso, apoiando no cuidado necessário para as diversas condições de saúde que podemos ter.

Por isso, a discussão sobre sustentabilidade precisa ir além. Também é hora de ampliar o papel da auditoria em saúde. Mais do que analisar contas após a assistência, ela pode apoiar a tomada de decisão durante o cuidado, identificando oportunidades para evitar desperdícios, reduzir re-internações evitáveis e promover melhores desfechos clínicos.

Diversos institutos públicos já vêm investindo em programas de atenção às condições crônicas, regulação técnica e monitoramento continuado. Essas iniciativas demonstram que o setor está evoluindo e que há um caminho consistente para enfrentar os desafios impostos pelo envelhecimento da população.