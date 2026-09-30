ARTIGO

O milagre que continua salvando vidas

O Brasil enfrenta um paradoxo: apesar de ser líder mundial em número absoluto de transplantes realizados, ocupa posições modestas quando o critério é doadores por milhão de habitantes

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:30

Todos os anos, durante o mês de setembro, o Brasil celebra a Campanha pela Doação de Órgãos: o Setembro Verde. A data não foi escolhida ao acaso. Ela coincide com o mês de São Cosme e São Damião, os santos gêmeos que são considerados padroeiros da medicina e, mais especificamente, dos transplantes.

A lenda que sustenta essa escolha é fascinante. Cosme e Damião, irmãos nascidos na região da Síria por volta do século III, dedicaram a vida à medicina, atendendo gratuitamente aos mais pobres. Entre os milagres a eles atribuídos, o mais emblemático é o chamado “milagre da perna negra”. Diz a tradição que os santos teriam amputado a perna gangrenada de um sacristão e, em seu lugar, enxertado a perna sadia de um homem recém-falecido - um mouro, de pele escura, o que explica o nome do milagre. O episódio, retratado em telas de vários pintores ao longo dos séculos, é considerado simbolicamente o primeiro transplante da história. Não há, evidentemente, comprovação do fato, mas a força simbólica da narrativa de que um corpo pode continuar servindo à vida mesmo depois da morte é o que torna a data tão apropriada para a causa.

Hoje, o Brasil vive uma realidade bem mais concreta e igualmente notável: possui o maior programa público de transplantes do mundo. Quase 90% de todos os procedimentos realizados no país são feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem custo direto para o paciente. O Sistema Nacional de Transplantes (SNT) opera sob critérios rigorosos: filas únicas e informatizadas, protocolos de morte encefálica, e fiscalização constante. Essa estrutura confere ao SNT um grau de confiabilidade que dificulta fraudes ou favorecimentos.

Ainda assim, o país enfrenta um paradoxo: apesar de ser líder mundial em número absoluto de transplantes realizados, ocupa posições modestas quando o critério é doadores por milhão de habitantes. A explicação não está na falta de estrutura hospitalar, mas na recusa familiar, que segue alta. Estudos apontam três causas recorrentes: dificuldade em compreender e aceitar o diagnóstico de morte encefálica, despreparo das equipes na hora de comunicar a notícia às famílias, e questões religiosas ou culturais.

É por isso que a conversa em casa importa tanto quanto a legislação. No Brasil, a manifestação de vontade em documentos não substitui a autorização familiar no momento da doação. Por lei, são os parentes quem decidem. Dizer aos seus, antecipadamente, que deseja ser doador é o gesto mais eficaz para transformar essa intenção em ato.

Cada doador pode salvar ou transformar a vida de até dez pessoas. Na Bahia, onde a devoção a Cosme e Damião é grande, talvez não haja data mais simbólica para lembrar que, séculos depois da lenda da “perna negra”, continuamos escrevendo, na prática, a mesma história: a de um corpo que, mesmo após a morte, pode devolver a vida a quem espera.