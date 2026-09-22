ARTIGO

O novo repertório do marketing

A transformação digital, agora acelerada por IA que escreve textos, cria peças e constrói sites e aplicativos em minutos, deslocou o valor do profissional do marketing

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:00

Foi o tempo em que boa parte do orçamento do marketing se concentrava em ações off-line. Ainda que o negócio seja um estabelecimento físico, em uma campanha, o cliente será convocado a entrar no ambiente digital por um cadastro em aplicativo que dá acesso a um programa de fidelidade, alimenta um CRM que dispara mensagens por diversos canais, é atendido por um chatbot com IA, sustenta um sorteio com hotsite próprio e termina em conteúdo publicado nas redes sociais com a imagem de clientes e influenciadores. Em cada etapa há dado pessoal sendo tratado e uma interface digital sendo operada, e é exatamente essa mudança de natureza que transformou o trabalho do profissional de marketing na última década.

A transformação digital, agora acelerada por IA que escreve textos, cria peças e constrói sites e aplicativos em minutos, deslocou o valor desse profissional. À medida que a execução pode ser automatizada, o valor do profissional passou para a capacidade de conceber e colocar no ar produtos e campanhas que funcionem e que estejam em conformidade com as regras que os cercam.

É muito comum encontrar equívocos jurídicos no ambiente digital, sejam Políticas de Privacidade acompanhadas de um botão de aceite, banners de cookies com textos genéricos e campanhas envolvendo imagens de crianças e adolescentes veiculadas sem a observância das autorizações e exigências legais aplicáveis.

Esses erros têm origem comum: o conjunto de regras que incide sobre uma ação de marketing é mais amplo do que parece. A Lei Geral de Proteção de Dados exige que cada coleta tenha finalidade definida e base legal adequada. O Código de Defesa do Consumidor disciplina a oferta e a publicidade. Sorteios de prêmios exigem autorização prévia da Secretaria de Prêmios e Apostas. A imagem e a voz de clientes só podem ser usados com autorização que delimite finalidade e prazo. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 15.211/2025, e em vigor desde março deste ano, trouxe novas regras para produtos, serviços, publicidade e conteúdos digitais acessados por menores de 18 anos. A própria discussão sobre a regulamentação do uso de IA tende a ampliar esse acervo.

Quem coloca no ar uma campanha, um aplicativo, um programa de fidelidade ou uma estratégia de redes sociais passa a precisar conhecer os riscos legais reais daquela ação, seja para a proteção do próprio profissional ou para resguardar a reputação do cliente. O mercado passou a pedir um especialista de marketing mais completo, e essa formação, longe de ser um complemento jurídico, integra o próprio método de trabalho. Ao profissional atual compete conceber a estratégia já em conformidade com as leis, de modo que conhecer as bordas legais passa a ser condição de entrega.