ARTIGO

O papel da educação ambiental na construção de um futuro mais sustentável

Mais do que transmitir informações, educar para a sustentabilidade é mostrar que pequenas atitudes geram impacto positivo

R Robert Romão

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:05

Toda transformação duradoura começa pelo aprendizado. É por meio da educação que valores são transmitidos, hábitos são construídos e novas formas de relação com o meio ambiente se tornam possíveis. Nesse contexto, o Dia do Educador Ambiental, celebrado em 15 de outubro, reforça a importância de formar cidadãos conscientes e comprometidos com um futuro sustentável.

No Brasil, a lei que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental é um marco na formação de cidadãos para a preservação do meio ambiente. No entanto, ainda há muito a ser feito. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), das mais de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos produzidos no país em 2025, 40% tiveram destinação incorreta. O estudo aponta ainda que apenas 8,7% dos resíduos gerados no país foram reciclados. Na Alemanha, esse índice é de 67% do lixo produzido.

Mais do que transmitir informações, educar para a sustentabilidade é mostrar que pequenas atitudes geram impacto positivo. É com essa perspectiva que a Braskem promove iniciativas de educação ambiental, com foco em economia circular, reciclagem e consumo consciente, voltadas às comunidades próximas às suas operações.

Este ano, a Ação Braskem de Educação Ambiental beneficiou mais de 1,3 mil estudantes em cinco escolas municipais de Camaçari e alcançou 5,1 toneladas de resíduos coletados. A ação combina teoria e prática, apresentando o conceito de economia circular e despertando nos alunos a consciência da importância da reciclagem.

Outra iniciativa, o Plastitroque, convida os participantes a entregar resíduos plásticos, que são pesados e convertidos em Plasticoins, moeda social que pode ser trocada por produtos alimentícios, de higiene e materiais escolares. Em 2025, foram cerca de 2,5 toneladas de plástico coletadas e quase 3.300 produtos entregues, beneficiando cerca de 2 mil pessoas.

Na Ilha de Maré, educação ambiental se conecta à biodiversidade marinha. O projeto Corais de Maré, promovido pela Braskem e executado pela startup Carbono 14, utiliza tecnologia inédita, com plástico e outros materiais, para repovoar corais na Baía de Todos-os-Santos. O projeto também leva conhecimento às salas de aula por meio do Corais de Maré Vai à Escola, no qual estudantes aprendem sobre a importância dos corais para a biodiversidade marinha, unindo ciência, educação e comunidade.

São alguns exemplos de que sustentabilidade não se constrói apenas com grandes soluções, mas também com diálogo e participação. Quando uma criança entende por que separar um resíduo, o conhecimento passa a fazer parte da vida. É nesse espaço, entre aprender e transformar, que a educação ambiental revela sua força, reforçando uma ideia essencial: o futuro sustentável começa com a educação de hoje.