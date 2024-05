O que fazer com a tragédia gaúcha? Ciência

A tragédia no Rio Grande do Sul é um convite à reflexão sobre o planeta que queremos a partir de agora, para as presente e futura gerações.

Noam Chomsky e Robert Pollin compreendem no seu livro intitulado Crise Climática e o Green New Deal Global que as mudanças climáticas são, ao lado das guerras, as maiores crises existenciais da humanidade. Contudo - revelam os autores- enquanto podemos parar as guerras, as mudanças climáticas dependem da resposta da natureza, embora provocada por nós. Segundo os autores, é mais fácil contermos as guerras do que o clima.