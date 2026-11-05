177 ANOS

O voo interrompido da Águia de Haia: o que esquecemos de Ruy Barbosa

Leia artigo de Luis Guilherme Pontes Tavares

L Luis Guilherme Pontes Tavares

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:13

Ruy Barbosa Crédito: Divulgação

O jornalista, advogado e político Ruy Barbosa (1849-1923), filho do médico João José Barbosa de Oliveira (1818-1874) e da doceira Maria Adélia Barbosa de Oliveira (1818-1867), nasceu na Rua dos Capitães, no centro da capital baiana, há 177 anos, em 05 de novembro de1849. Formou-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Cresceu como figura pública ao contribuir para a abolição da Escravatura, em 1888, para a proclamação da República, em 1889, e para a paz mundial, em 1907, quando defendeu a igualdade entre os países, independente do poder bélico de cada um deles. Isso foi na 2ª Conferência de Haia, nos Países Baixos (Holanda).

Os 74 anos de vida desse baiano o elevou a símbolo da inteligência brasileira e essa vitória, que, suponho, foi-lhe imposta, exige estudo a respeito e a avaliação sobre o resultado dessa fama e a confiança do país em relação aos baianos. Não tratarei disso. Acrescento, apenas, que Ruy Barbosa foi notícia no país e no exterior, foi, talvez, o personagem mais caricaturado da história brasileira, mas não alcançou dois desejos manifestados em mais de uma ocasião: ser Presidente do Brasil e ser Governador da Bahia. Foi embaixador, foi ministro, foi senador, redator chefe de jornais e presidente da Academia Brasileira de Letras.

A Bahia o homenageou no centenário de seu nascimento, em 1949, transladando os seus e os restos mortais de sua amada prima e esposa Maria Augusta Viana Barbosa (1855-1948) e os sepultando na cripta que o então governador Octávio Mangabeira (1886-1960) mandou construir no fórum que erguera e inauguraria, em homenagem ao ilustre baiano, no Campo da Pólvora. Registre-se que Mangabeira assinou decreto estabelecendo que o nome de Ruy permaneceria com y no final, apesar da desobrigação que fora estabelecida na reforma ortográfica de 1943. Em 1949, a Associação Bahiana de Imprensa (ABI), que reerguera o imóvel da antiga Rua dos Capitães, onde o festejado aniversariante nascera, inaugura o Museu Casa de Ruy Barbosa, de que falaremos mais adiante.

A vida de Ruy Barbosa foi pontuada também de episódios dolorosos. Na década de 1870, quando o pai dele falece, Ruy, que noivara a prima, resolve ir para a capital do país, a cidade do Rio de Janeiro, e, movido pela necessidade de pagar as dívidas deixadas pelo genitor, adia o casamento. O Rio foi seu palco de sucessos e tormentos. Foi ministro no Império e na República. O primeiro presidente do país, o marechal Deodoro da Fonseca (1827-1892), o distinguiu como redator da nova constituição e o premiou com o título de general de brigada honorário. Anos depois, o então presidente, também militar, Floriano Peixoto (1839-1895), perseguiria Ruy, caçando o título e forçando seu exílio. O presidente Hermes da Fonseca (1855-1923), nos anos 1910, tentou devolver-lhe o título, mas Ruy, contrariado com os excessos militaristas, não o aceita.

Dona Maria Augusta e Ruy Barbosa residiram em vários endereços na capital do país, mas foi a última morada, na Rua São Clemente, em Botafogo, uma residência assobrada, cercada de jardins e anexos, a que abriga o Museu Casa, o primeiro do país, criado e implantado com o apoio da viúva dele. O casal e os filhos veraneavam na serra e fixaram o destino de descanso num amplo sobrado, em Petrópolis, cuja família que o adquiriu não concordou com o tombamento e transformação em mais um memorial do ilustre brasileiro. Há, no entanto, placas fixadas no muro externo da propriedade que identificam a antiga casa de verão de Ruy, onde, como fazia também na residência do Botafogo, ele cultiva flores, sobretudo rosas.

Desconheço se há estudos que examinem com o devido rigor documental a relação de Ruy Barbosa com seu irmão, Climaco Ananias Barbosa de Oliveira (1840-1912), fruto de relação anterior ao casamento dos seus pais. Climaco foi médico, poeta e abolicionista. Viveu em São Paulo, Espírito Santos e Rio de Janeiro. Era pardo e esguio. Há, na Fundação Casa de Ruy Barbosa, no Rio de Janeiro, correspondências dele para Ruy e, suponho, que Dr. Climaco ajudou o irmão mais moço quando se transferiu de Recife para São Paulo para prosseguir e concluir o curso de Direito.

O médico e abolicionista Climaco Ananias foi quem disse as palavras de despedida, em 24 de agosto de 1882, no Cemitério da Consolação, em São Paulo, quando do sepultamento do poeta, advogado, abolicionista e educador Luiz Gama (1831-1882). Essa informação está nas páginas 235-236, do livro Com a palavra Luiz Gama. Poemas, artigos, cartas, máximas (São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2011), da professora doutora Ligia Fonseca Ferreira, da UNESP. Ela reproduz texto do escritor carioca Raul de Pompéia (1863-1895), intitulado “Última página da vida de um grande homem”, que a Gazeta de Notícias, de São Paulo, publicou 10 de setembro de 1882. Eis o trecho que consta nas duas páginas referidas acima:

“Quando os coveiros iam descer para o túmulo o cadáver, um homem disse:

– Esperem!… O Dr. Clímaco Barbosa (era o homem) ergueu então a voz. A voz soluçava-lhe a garganta. Disse duas palavras, sem retórica, sem tropos, a respeito do grande homem que ali jazia caído…

A multidão chorou.

Então, o orador reforçou a voz, reforçou o gesto: e intimou a multidão a jurar sobre o cadáver, que não se deixaria morrer a ideia pela qual combatera aquele gigante.

Um brado surdo, imponente, vasto, levantou-se no cemitério. As mãos estenderam-se abertas para o cadáver…

A multidão jurou”.

Enfatizo, pois, a relevância nacional que o irmão de Ruy granjeou. É necessário pesquisar mais e mais para deixar claro que Climaco e Ruy foram irmãos próximos.

Eles tiveram uma irmã, Brites Barbosa (1851-1879).

Vou prosseguir com o relato sobre o centenário da morte de Ruy Barbosa, em 1º de março de 2023, celebrado também pela Associação Bahiana de Imprensa (ABI), afinal Ruy foi jornalista; e o relato sobre a casa onde ele nasceu em 05 de novembro de 1849, na então Rua dos Capitães, denominada, deste 1903, de Rua Ruy Barbosa.

Sobre o centenário da morte, em 2023, relato minha participação com o pedido, à Santa Casa de Misericórdia, para corrigir a lápide do pai de Ruy e familiares no piso da capela do Campo Santo e na remoção de placa, numa residência da Avenida Sete de Setembro, 98, em Caravelas, no litoral sul da Bahia, que identificava o local como o endereço em que os pais de Ruy o conceberam. Lhes informo que em meado de 2022, empreendi o passeio investigativo que denominei Circuito Ruyano em que incluí Caravelas, a capital do Rio de Janeiro e Petrópolis.

Já falei sobre Caravelas, mas cabe registrar minha gratidão ao general José de Almeida Oliveira, já falecido, a quem entrevistei quando ele tinha 96 anos, e à jornalista Rosane Santana, com quem também conversei. Vamos, pois, tratar do Rio de Janeiro. Na capital, no bairro de Botafogo, com o indispensável apoio do Governo Federal, mantém-se de pé o amplo sobrado, os jardins, os anexos e os novos prédios da Vila Maria Augusta, nome dado por Ruy em homenagem à sua esposa, dona Maria Augusta Viana Barbosa (1855-1948). A Vila abriga a primeira casa-museu inaugurada no Brasil. O amplo sobrado mantém a biblioteca de Ruy, salas de visita e refeições, escritório, quartos, cozinha, cômodos que são utilizados para expor objetos, fotografias, quadros que contam a história do casal e dos filhos.

O jardim da Vila mantém árvores que Ruy Barbosa ajudou a cultivar, inclusive o roseiral que ele próprio cuidava. Um dos anexos, guarda a coleção de veículos que pertenceram à família, desde a carruagem até a limosine. A Vila é, também, endereço da Fundação Casa de Ruy Barbosa – FCRB –, que edificou na parte do fundo da área alguns imóveis modernos que as árvores do jardim impedem a visão plena, a certa distância, permitindo a predominância do belo sobrado que a família ocupou a partir de 1895, quando retorna do exilio na Argentina, Portugal e Inglaterra.

O Circuito Ruyano prosseguiu até Petrópolis, onde a família de Maria Augusta e Ruy se recolhia para descanso e laser. O sobrado da Avenida Ipiranga, 405, não é aberto ao público, mas há placas no muro externo que o identificam. Ali, como na capital, há amplo jardim, onde o jurista cultivava flores enquanto descansava e refletia sobre o país e o mundo. O mobiliário da sala de refeição – mesas, cadeiras, cristaleiras e outros – da casa de Petrópolis está em Salvador e integra o acervo do Museu Casa de Ruy Barbosa, administrado pela ABI.

Repetiria esse Circuito Ruyano com imenso agrado!

Quando à casa, na antiga Rua dos Capitães, no centro antigo da capital baiana, onde ele nasceu, funcionava, no meado do século XIX como residência, no andar superior, e fábrica de bolos no térreo. O sobrado foi ocupado pela família até a década de 1870 e, mais adiante, foi adquirido por ex-escravos da família, identificados, em recente livro do pesquisador e escritor Diego Copque, como bisavós da enfermeira Maria Stella de Azevedo Santos (1925-2018), nome civil da saudosa Mãe Stella de Oxóssi.

Quando a família dela é pressionada para negociar o imóvel, então ocupado por marcenaria, o jornalista e empresário Ernesto Simões Filho (1886-1957), fundador de A Tarde, capta recursos de solidários e o adquire. Essa operação ocorreu em 1917 e, na época, Ruy Barbosa cumprimentou Simões pela iniciativa. Em seguida, Simões doa o imóvel para a Prefeitura Municipal de Salvador para que ali instale uma escola.

No meado da década de 1930, a Prefeitura, que não ocupara o imóvel, o repassa, arruinado, para a jovem Associação Bahiana de Imprensa (ABI), então presidida pelo jornalista Ranulpho Oliveira, de A Tarde. Ele, quiçá em comum acordo com Ernesto Simões, mobiliza políticos, artistas, engenheiros e arquitetos e elaboram o projeto de reconstrução da casa natal de Ruy. Foi resultado de levantamento iconográfico – fotos, desenhos e pinturas – do imóvel original e do talento do artista plástico baiano Presciliano Silva (1883-1965), a quem coube desenhar o croqui do imóvel que seria erguido no terreno baldio que a ABI recebera da Prefeitura de Salvador.

Estamos agora na década de 1940. A ABI não tinha sede e cogitou ocupar o imóvel, mas o fim dado a ele, sobretudo por causa do centenário de nascimento de Ruy Barbosa em 05 de novembro de 1949, foi converter o prédio reconstruído em sede do Museu Casa de Ruy Barbosa. Antes de inaugurá-lo, a ABI foi distinguida pela confiança, sobretudo, de famílias baianas, que doaram objetos e documentos que foram exibidos até os fatídicos episódios de roubo nas décadas de 1980 e 1990. Mais uma vez, a sociedade foi solidária, sobretudo a Faculdade Ruy Barbosa, empreendimento baiano que seria adquirida por empresa estrangeira, que, a princípio, cuidou do equipamento cultural, mas, no correr dos anos, descuidou-se e foi necessário que a ABI fosse a justiça e reclamasse a reintegração de posse. A instituição venceu a disputa, mas os parcos recursos não lhe permitiram manter o imóvel.

Após a reintegração, a ABI providenciou a transferência da biblioteca e do arquivo documental do Museu para o 8º andar do Edifício Ranulpho Oliveira, de sua propriedade e onde mantém a sede e o auditório da instituição, transferindo também quadros e objetos que compunham o acervo referente à vida e à obra de Ruy. Restaram, no imóvel, o mobiliário da sala de refeições da casa de veraneio que a família de Ruy mantinha em Petrópolis. Enfim, a casa está de pé e reclama cuidados, mas há projeto de sua adaptação para Casa da Palavra Ruy Barbosa, conforme a criação do designer gaúcho Gringo Cardia, 69 anos.

Por fim, devo explicar o título que adotei para este texto – “O voo da Águia de Haia foi interrompido” –: há tempo os baianos e os brasileiros não nutrem as lições e enaltecem os êxitos alcançados pelo extraordinário Ruy Barbosa. Refiro-me sobretudo ao êxito alcançado por ele, na condição de embaixador extraordinário e plenipotenciário do Brasil, na 2ª Conferência da Paz, em Haia, nos Países Baixos (Holanda), em 1907. Ele defendeu a igualdade dos países e combateu a prevalência do poder bélico na hierarquização das relações internacionais. Esse êxito deveria ter sido zelado. Não foi e mais uma vez estamos sob o domínio dos mais armados.

Viva Ruy Barbosa!