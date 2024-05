ARTIGO

Olhar integrativo sobre a fibromialgia

A doença é caracterizada por dor e rigidez dos tecidos moles

Publicado em 14 de maio de 2024 às 09:02

O Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia foi celebrado no domingo (12), data instituída pela Lei Federal 14.233 de 2021. A doença é caracterizada por dor e rigidez dos tecidos moles, como músculos, ligamentos e tendões, e afeta cerca de 2,5% da população mundial, com maior incidência em mulheres entre 30 e 50 anos.

A fibromialgia ainda não tem cura e suas causas não são totalmente esclarecidas. Apoiada por estudos, a hipótese mais provável é que devido ao histórico de traumas e estresse emocional os pacientes apresentam algum tipo de alteração neurológica que aumenta a percepção e sensação de dor pelo corpo. O diagnóstico é eminentemente clínico, com análise do histórico do paciente, exames físicos e outros que auxiliam a descartar outras doenças.

Associada à dor intensa em músculos e articulações, o que também se percebe nos pacientes é a dificuldade de concentração, distúrbios do humor, quadros de depressão e ansiedade. As dores constantes podem aumentar a irritabilidade, além de contribuir para um desgaste emocional que prejudica ainda mais a capacidade de autorregulação do indivíduo.

O tratamento geralmente não melhora apenas com o uso de analgésicos ou antinflamatórios, frequentemente prescritos. Para uma melhor qualidade de vida da pessoa acometida é de suma importância uma rede de cuidados que trate não apenas os aspectos físicos, mas também o mental, o afetivo e até mesmo o espiritual. As abordagens não farmacológicas apresentam resultados muitos positivos, como a fisioterapia, a acupuntura, homeopatia, atividade física, massagens e acompanhamento psicológico, que são práticas integrativas para estabilização do quadro do paciente. Essas abordagens estimulam o sistema nervoso tornando-o capaz, entre outras coisas, de liberar os músculos e neurotransmissores como a endorfina, que está relacionada ao prazer e à diminuição da dor.

É imprescindível que o paciente compreenda melhor sua doença, bem como os próprios familiares, pois frequentemente a veracidade dos sintomas é questionada e minimizada pela ausência de um diagnóstico “laudado”. Embora exista uma diferenciação entre saúde física e saúde mental, é bem verdade que muitas vezes as duas andam juntas, por isso a importância de um olhar integrativo e humanizado sobre a doença.