ARTIGO

Para além da punição

A Lei Maria da Penha não foi construída como uma lei essencialmente penal. É uma lei sociojurídica

I Ivanda Sobrinha

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

A Lei Maria da Penha completa 20 anos, e não é incomum ouvir que ela não funciona, que é uma lei branda, que não pune o suficiente. Entendo as razões que levam para este discurso, afinal os índices de violência contra a mulher no Brasil continuam altos demais. Segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra Mulheres do DataSenado, uma em cada quatro mulheres já sofreu violência doméstica ao menos uma vez na vida no Estado da Bahia e duas em cada dez passaram por isso recentemente.

Mas essa leitura de que a lei é fraca parte de uma ideia que povoa o ‘universo da punição’ e revela um equívoco sobre o que, de fato, a lei é. A Lei Maria da Penha não foi construída como uma lei essencialmente penal. Ela é uma lei sociojurídica. A punição à pessoa agressora existe e é necessária, mas é apenas uma parte do que a lei propõe. A maior parte do seu conteúdo trata de componentes de prevenção, com medidas voltadas à conscientização, e de proteção socioassistencial, que possibilita à mulher reconstruir sua trajetória de vida para além da vivência da violência.

Estes pontos essenciais quase sempre estão fora das discussões acerca da efetividade da lei. O Índice de Conscientização sobre Violência contra as Mulheres, desenvolvido pelo Instituto Natura em parceria com a Avon, mede como a sociedade enxerga esse problema e nos ajuda a explicar por que a punição, sozinha, não resolve. Segundo ele, apenas 29% da população brasileira tem um nível alto ou muito alto de consciência sobre o tema e cerca de 67% não enxerga com a gravidade necessária a especificidade da violência contra as mulheres.

A Pesquisa Nacional do DataSenado também mostra que 87% das mulheres em todo o Brasil vivem situações de violência doméstica sem sequer reconhecê-las como violência - na Bahia, três em cada dez que sofrem violência não a declara espontaneamente. Nesse sentido, há uma barreira anterior à própria Lei Maria da Penha: se não reconhecemos e não nomeamos a violência contra as mulheres, corremos o risco de naturalizar tais condutas, invisibilizando o problema.

O dado que mais me marca, porque é o que vejo todos os dias na prática, é a distância entre o que as mulheres dizem que fariam e o que, de fato, fazem quando a violência chega até elas. O Índice aponta que 61% afirmam que recorreriam à polícia se fossem vítimas de violência de gênero, mas somente 14% registram boletim de ocorrência ou buscam um órgão público quando realmente vivenciam essa violência.

A pouca procura pelos equipamentos públicos de proteção não deve ser considerada uma falha das escolhas da mulher, como normalmente julga parte da sociedade, mas sim uma consequência da falta de confiança na rede de proteção e das poucas alternativas oferecidas a ela quando decide pedir ajuda. É importante lembrar que nem todas querem seguir pelo caminho jurídico por diferentes motivos, mas todas querem ter a oportunidade de sair do cenário de violência.

Por isso, aos 20 anos de sua sanção, o grande desafio não é reescrever a Lei Maria da Penha, mas fazer valer a sua totalidade. Isso significa não restringir sua aplicação ao arcabouço jurídico, mas assegurar também os eixos preventivo e de proteção ampliada e articulada. Na prática, passa por garantir o financiamento da rede socioassistencial, criar e fortalecer Centros de Referência Especializados de Atendimento, capacitar os serviços e garantir que as ações de prevenção, conscientização e acompanhamento das mulheres recebam o mesmo afinco hoje dedicado à punição das pessoas autoras.