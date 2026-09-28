MARCIO LUIS F NASCIMENTO

Patropi entrópico

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M Marcio Luis Ferreira Nascimento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 12:38

Jorge Ben Jor Crédito: Reprodução | Instagram

“Moro / Num país tropical / Abençoado por Deus / E bonito por natureza / [Mas que beleza]” são os primeiros versos da canção “País Tropical”, obra da lavra do cantor e compositor brasileiro Jorge Duílio Lima Menezes, mais conhecido como Jorge Ben Jor, lançado em disco de 1969 quando assinava simplesmente Jorge Ben (que era exatamente o nome do disco em formato elepê).

A mesma canção, apresentada num tom muito mais leve, alegre, descontraído, charmoso e bem-humorado, foi feita pelo cantor e compositor brasileiro Wilson Simonal de Castro, e lançada em disco compacto no mesmo ano de 1969, modificada assim em algumas partes do refrão: “Mó / Num pa tropi / Abençoá por Dê / E boni por naturê / [Ma que belê]”. Ao escandir tais sílabas, mantendo a compreensão de todos os versos, Simonal havia diminuído propositadamente a quantidade de informação ao mesmo tempo que visava transmitir, respeitando ao máximo o suingue e a harmonia da composição benjoriana.

Em termos científicos, o que Simonal havia proposto foi transmitir a mesma informação melódica ao se utilizar de menos palavras, como se houvesse ruído ou ainda perda de informação musical, alterando assim o que se convencionou chamar de entropia vinculada à canção. Cada ouvinte decodificava a informação incompleta, compreendendo seu significado original facilmente, ainda que comprimida. Não à toa, tornou-se um dos maiores sucessos da carreira de ambos.

Toda palavra é inventada, particularmente en + tropia, que foi concebida pelo físico e matemático alemão Rudolf Julius Emanuel Clausius em 1865.1 Inspirada em en + ergia, que provem do grego “em ação”, tropia significa algo como modo, transformação ou mudança. Os primeiros versos da canção de Jorge Ben bem lembram que o Brasil é um país tropical por apresentar muitos modos (ou modalidades) de clima num mesmo ano e em diversos lugares, sempre diferentes, ou seja, em mudança.

Pode-se citar também o tropicalismo enquanto movimento brasileiro essencialmente entrópico em termos musicais. De fato, foi uma proposta de mudança de comportamento artístico e de costumes que surgiu por volta de 1968, abrangendo uma entrópica diversidade na música, no teatro, no cinema e na poesia. Tratou da união do popular com a vanguarda ao misturar ritmos e estéticas tradicionais com influências estrangeiras, tendo sido iniciado por um grupo de músicos baianos, notadamente Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, Gilberto Passos Gil Moreira e Maria da Graça Costa Penna Burgos, mais conhecida por Gal Costa.

Fisicamente, o termo entropia consiste na falta de conhecimento (ou ignorância) a respeito dos vários modos, ou estados de configuração de um sistema, ou seja: trata da diversidade. Não à toa o tropicalismo foi um movimento diverso em termos de mistura de ritmos e sons. Ao mesmo tempo, em termos de teoria da informação, que trata de toda a matemática por trás de qualquer mensagem, esta creditada ao matemático e engenheiro eletricista americano Claude Elwood Shannon,2 a informação contida nos versos originais de Jorge Ben apresentava uma medida de organização que foi modificada na interpretação de Simonal com a supressão das partes finais das palavras, alterando o modo como elas eram apresentadas. Tal mudança, significativa na forma de apresentação, preservava o conteúdo da informação, decodificada por cada ouvinte.

Em termos bem simplistas, é fácil perceber que “moro” virou “mó”, sendo que a informação, que constava de quatro letras, passou para a metade (desconsiderando alguma acentuação, como em país). De fato, sem contar os espaços entre as palavras, ““Moro / Num país tropical”, que tem 19 letras, passou para 12 em ““Mó / Num pa tropi”.

Em termos comparativos, Shannon propôs um joguinho de palavras parecido com sua segunda mulher, a matemática americana Mary Elizabeth Moore, que passou a adotar o sobrenome do marido em 1949.3 Tal jogo se propunha a adivinhar pedaços faltantes em frases de um romance policial, tapando alguns trechos e questionando, letra por letra, o que faltava. Sua pesquisa visava responder sucintamente sobre quanta estrutura existiria escondida em qualquer língua. Uma conclusão é a de que todo idioma tem certa previsibilidade. Não à toa, há uma inteligência artificial (IA) em sua homenagem, denominada Claude, criada pela empresa americana de software Anthropic em 2023 que, a partir de algum tema, ou mesmo poucas palavras, consegue gerar textos por meio de cálculos de quais palavras adicionais tem maior probabilidade de ocorrer em seguida. Palavra por palavra, cada uma delas é enfileirada matematicamente por IA.

Detentor de esmerada técnica e extraordinária qualidade vocal, Simonal foi um dos maiores cantores e certamente o primeiro apresentador e animador de televisão negro brasileiro por não apenas dançar, cantar e tocar – algo que até então estava circunscrito à sambistas. Atreveu-se a cantar diversos estilos, como rock, soul, jazz, bossa nova, iê-iê-iê e tcha tcha tcha. Entretinha multidões em espetáculos com milhares de pessoas com muita graça, leveza e algo de malandragem; não à toa, costumava dizer: “alegria, alegria”, às vezes em tom debochado. Além da cinebiografia “Simonal” (2018) vivida pelo ator brasileiro Genisson Fabrício Boliveira Pereira (n. 1982), há ainda o excelente documentário “Simonal - Ninguém Sabe o Duro Que Dei” (2009), dirigido pelo cineasta, escritor e humorista brasileiro Cláudio Manoel Mascarenhas Pimentel dos Santos (n. 1958).

Tal canção ufanista, da lavra de Ben Jor e muito conhecida dada as graças de Simonal, foi um dos hinos da Copa do Mundo de 1970, momento na qual o país, representado pela sua estrela maior, o futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, havia conquistado o tricampeonato, e em consequência, a Taça Jules Rimet, em homenagem ao mais longevo presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), o advogado e administrador francês Jules Rimet.

Em homenagem a esta mesma canção, o ator, apresentador, compositor, humorista e artista plástico brasileiro Orival Pessini criou o personagem Patropi, um típico hippie universitário de esquetes humorísticos com criativos bordões, sempre a dizer: “sei lá, entende?!”, esta frase em clara referência ao grande Pelé, bem como: “pá daqui, pá dali; pá de cá, pá de lá”. Tal fala, essencialmente entrópica, era sempre arrematada por Patropi por: “sem crise, meu”.