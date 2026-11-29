ARTIGO

Pejotização na Saúde e suas consequências nada saudáveis

Ao abandonar o dever constitucional de contratar por concurso, a SESAB transferiu ao setor privado a gestão da saúde

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 19:22

A saúde é direito de todos e dever do Estado, afirmação que precisa ser cumprida, tal qual está na Constituição. E por quê?

A população baiana acompanha notícias sobre a angústia dos profissionais de saúde do serviço público estadual diante do inadimplemento de sua remuneração.

Ao abandonar o dever constitucional de contratar por concurso, a SESAB transferiu ao setor privado a gestão da saúde, por meio dos contratos de gestão. Também contratou empresas médicas, contribuindo para a precarização do trabalho com a questionada pejotização e suas consequências: atrasos e inadimplemento, ferindo de morte a dignidade da pessoa humana.

Regulamentada em 2017 e confirmada pelo STF em 2018, a pejotização pressupõe autonomia para organizar a forma e o horário de trabalho, sem subordinação direta ou pessoalidade restrita, permitindo substituição.

O que acontece, porém, está na contramão: os contratos exigem requisitos da CLT, como subordinação direta, horários e ordens rígidos, pessoalidade e impossibilidade de substituição.

A SESAB contrata, por licitação, uma empresa para gerir unidade de saúde, que contrata empresas médicas para compor as escalas. Nesse percurso, os recursos nem sempre chegam a quem trabalha pela saúde da população. A inadimplência crescente está a olhos vistos.

A remuneração médica, essencial ao sustento do profissional e da família, tem natureza alimentar.

Os gestores da SESAB e das empresas contratantes precisam compreender que a relação com empresas médicas, criadas por imposição para inserção no mercado de trabalho, não afasta a responsabilidade pelo pagamento regular. Embora não tenha a denominação tradicional de salário, a remuneração mantém a mesma natureza alimentar. Há algum tempo, porém, acumulam-se atrasos reiterados, por razões jamais justificáveis. A regra é constrangedora e humilhante para o trabalhador médico.

Apesar da vulnerabilidade e dos anúncios de paralisação e rescisão, os médicos cumprem suas obrigações ético-profissionais, sem saber se serão recompensados.

O Departamento de Defesa das Prerrogativas do Médico do Cremeb atua junto às empresas e à própria SESAB, buscando sanar dificuldades e assegurar o respeito à remuneração. No varejo, há resultados positivos, mas insuficientes diante da reiteração. É chegado o momento de Ministério Público, Assembleia Legislativa e Poder Judiciário se lançarem nessa luta, exigindo do Executivo estadual a regularização perene dos pagamentos às empresas médicas e a transferência dos recursos às contratadas, que devem honrar o compromisso de remunerar os médicos.

Não custa lembrar: para oferecer saúde de qualidade, não basta construir hospitais, UPAs e UBSs. É indispensável dispor de profissionais qualificados, bem treinados, bem assistidos, bem remunerados e respeitados.