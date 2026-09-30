ARTIGO

Proibir jogos online é pura hipocrisia e populismo

A medida entregará o brasileiro viciado de presente à clandestinidade

L Lucas Zavarise

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:37

A recente proibição do presidente Lula a jogos online pode parecer uma resposta direta a preocupações legítimas com o endividamento, a publicidade excessiva e a ludopatia no povo brasileiro. A decisão de proibir a oferta, todavia, não vai eliminar a sua demanda. E, quando a procura por jogos permanece, surge uma segunda questão: onde e como os brasileiros continuarão jogando e qual capacidade o Estado terá de protegê-las?

A minha experiência internacional trabalhando no setor convive com a explícita recomendação de cautela, assim como o cigarro, bebidas e loterias. Na França, por exemplo, cassinos online são proibidos e, desde 2022, o regulador possui poderes administrativos para bloquear e retirar sites ilegais dos mecanismos de busca. Ainda assim, a Autorité Nationale des Jeux (ANJ) estima que entre 3 e 4 milhões de pessoas tenham utilizado plataformas ilegais em um período de 12 meses. Mais significativo para o debate sobre saúde pública: 79% da receita estimada desse mercado ilegal provinha de jogadores com padrões de jogo de risco.

Isso não demonstra que a proibição cause ludopatia, nem que mercados regulados sejam capazes de eliminá-la. Demonstra algo mais específico: quando existe demanda persistente, retirar a oferta legal sem conseguir impedir o acesso à oferta clandestina pode reduzir justamente a capacidade de intervenção do Estado. O problema não necessariamente desaparece; parte dele pode simplesmente migrar para fora do perímetro no qual existem identificação do jogador, controles financeiros e monitoramento de padrões de risco.

Uma das principais questões observadas internacionalmente é a diferença entre restrição formal e controle efetivo. Em mercados digitais, o resultado regulatório não depende apenas daquilo que a legislação proíbe, mas de quanto da demanda permanece dentro de um ambiente no qual o Estado consegue supervisionar. Quanto menor essa canalização, menor tende a ser a visibilidade regulatória e mais complexo se tornam a fiscalização e a aplicação de mecanismos de proteção ao jogador.

Esse raciocínio ajuda a explicar porque é que algumas jurisdições vêm revendo modelos altamente restritivos. A Finlândia decidiu substituir parte de seu tradicional monopólio por um sistema de licenciamento para apostas e cassinos online a partir de julho de 2027. O próprio governo finlandês reconheceu que a participação do monopólio no mercado digital havia se aproximado de 50% e estabeleceu entre os objetivos da reforma aumentar a canalização para a oferta supervisionada e reduzir os danos relacionados ao jogo.

A lógica é relevante porque fiscalização não significa apenas bloquear sites. Dentro de um mercado regulado, o Estado consegue impor obrigações diretamente aos operadores, acompanhar dados, controlar meios de pagamento e estabelecer instrumentos de proteção. No Brasil, por exemplo, a regulamentação já havia introduzido mecanismos como limites prudenciais obrigatórios e uma plataforma centralizada de autoexclusão capaz de bloquear simultaneamente o CPF do usuário em todos os operadores autorizados e impedir novos cadastros e publicidade direcionada.

É justamente por isso que a discussão brasileira também possui uma dimensão institucional. O marco legal atual foi aprovado no final de 2023, a sua estrutura regulatória foi desenvolvida ao longo de 2024 e o mercado federal regulado começou efetivamente a operar em 2025. Trata-se, portanto, de um framework ainda recente, cujos mecanismos de fiscalização e proteção continuavam amadurecendo.

Governos precisam preservar a capacidade de rever políticas quando os resultados justificam mudanças. Mas, do ponto de vista internacional, uma alteração estrutural realizada pouco depois da implementação de um novo framework também é observada pela forma como o país constrói previsibilidade regulatória.

Isso ultrapassa o setor de jogos. Para qualquer indústria regulada ou investidor internacional, importa saber se mudanças profundas decorrem de evidências, avaliação de impacto e maturação do modelo ou de oscilações de curto prazo no ambiente político.

Isso não é argumento para manter uma política que não esteja funcionando. Pelo contrário, publicidade, acesso de menores, superendividamento, produtos de maior risco e falhas de fiscalização devem ser enfrentados com rigor, e restrições adicionais podem ser justificadas quando sustentadas por evidências.

A questão é não confundir severidade regulatória com eficácia regulatória. A proibição pode retirar operadores autorizados do mercado rapidamente; retirar a demanda é muito mais difícil. E, se essa demanda migrar para operadores clandestinos, o país pode terminar enfrentando o mesmo e piorado problema de saúde pública, só que com bem menos dados, sem instrumentos de intervenção e menor capacidade de fiscalização.

Por isso, antes de perguntar simplesmente se o Brasil deveria permitir ou proibir, talvez seja mais útil perguntar: qual modelo oferece ao Estado maior capacidade real de reduzir danos, fiscalizar a atividade e alcançar justamente os jogadores que mais precisam de proteção, e o que diz a experiência internacional?