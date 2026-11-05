ARTIGO

Quem decide o que merece a nossa atenção?

A liberdade que se reivindica para si deixa de ser reconhecida como um direito do outro

D Daniel Guanaes

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:00

O Brasil chega ao fim de mais uma eleição, e, entre os muitos debates acalorados, o vídeo publicado pelo influenciador Felca, em que ele revela enfrentar fobia social e o quanto esse transtorno impacta a vida dele, trouxe à tona uma questão relevante. Em um debate público, como recentemente na política, é permitido a alguém não se envolver com ele ou falar de outro assunto?

A escolha dos próximos governantes é de reconhecida importância. E, para a grande maioria, por conta dessa relevância, espera-se que todos se mobilizem em torno do tema com a mesma intensidade. Quem não corresponde a essa expectativa passa a ser cobrado por seu silêncio e até pelos assuntos sobre os quais decide falar.

O vídeo do Felca veio de encontro a esse entendimento. Com mais de 12 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, a postagem provocou reações que ultrapassaram o assunto abordado. Felca recebeu elogios pela disposição de expor sua experiência e falar sobre as consequências do bullying que sofreu durante oito anos na escola. Mas também foi alvo de críticas e ofensas.

Houve quem o acusasse de tratar de questões pessoais quando supostamente deveria falar apenas de eleições. As críticas partiram de usuários das redes sociais e de figuras públicas, que questionaram a escolha do momento para abordar o tema. Embora reconhecessem a importância do assunto, alguns consideraram inadequado que o influenciador dedicasse sua atenção à saúde mental, em pleno período eleitoral.

Essa exigência expressa também um desejo de uniformizar percepções de mundo e estabelecer uma hierarquia de preocupações à qual todos deveriam se submeter. O que é urgente para um deve ser igualmente para o outro, e cada compreensão da realidade passa a servir de medida para avaliar o compromisso moral de quem pensa ou age de diferente.

A defesa da democracia, que pressupõe a convivência entre pessoas com interesses, convicções e prioridades distintas, passa a ser utilizada como justificativa para constranger quem não adere a determinada pauta. A liberdade que se reivindica para si deixa de ser reconhecida como um direito do outro.

Outro aspecto merece atenção: o vídeo de Felca, publicado no Dia Mundial de Combate ao Bullying, provavelmente não foi por acaso. Segundo dados do IBGE divulgados em 2026, 27,2% dos estudantes brasileiros entre 13 e 17 anos relataram episódios recorrentes de bullying em 2024, percentual superior aos 23% registrados em 2019.

Mas, mesmo que não houvesse uma data dedicada ao combate ao bullying, Felca continuaria tendo o direito de falar sobre o assunto que desejasse, no momento que escolhesse e no espaço que construiu para isso. Essa liberdade não depende de uma justificativa socialmente aceita, nem da autorização de quem considera outras questões, como a eleição, mais importantes.