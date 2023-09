Setembro Amarelo: saúde mental e a importância do acolhimento nas organizações

O primeiro passo é ter profissionais de saúde dentro das organizações que acolham e contribuam para a identificação dos sinais de um quadro de doença, além de criar um ambiente seguro para atender ao pedido de ajuda. O paciente/trabalhador deve dar este passo e se comprometer com o seu tratamento. Se isso não for feito de forma adequada, o tratamento irá falhar.

As empresas que possuem visão de longo prazo já notaram que as pessoas são um ativo valiosíssimo. Desenvolver um programa de saúde mental estruturado, com profissionais especializados para realizar o acolhimento e atendimento quando necessário, além de se mapear as pessoas, setores e atividades mais delicadas e que exigem mais do profissional, faz parte do processo estratégico e de cuidado das organizações.