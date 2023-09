Suplementação é necessária?

Italo Almeida Autor(a) Convidado(a) Uma das transformações sociais das últimas décadas que contribuiu muito para o aumento do adoecimento da sociedade foi a forma como nos relacionamos com a comida. Passamos a consumir alimentos cheios de agrotóxicos, aditivos, com muito sal e açúcar. Mesmo quem busca uma alimentação saudável não consegue nutrir os 100 trilhões de células. A agricultura sofreu grandes modificações que resultaram em importantes mudanças na qualidade nutricional dos alimentos. Legumes, verduras e frutas atualmente têm muito menos vitaminas e minerais devido ao esgotamento do solo. Por isso, é tão importante a suplementação destes nutrientes. O déficit de Magnésio atinge cerca de 70% da população, fato desconhecido pela maioria dos profissionais de saúde porque o déficit só é mensurado corretamente dosando o Magnésio intracelular. Só 1% do Magnésio fica no sangue, onde costuma ser dosado, e quase nunca vai estar baixo porque sua importância é tão grande para evitar arritmias e convulsões (desmaios) que, se o nível no sangue cair, imediatamente o corpo - com toda sua sabedoria - o retira da célula para o sangue, exaurindo as reservas que necessitam ser repostas. A vitamina K2, que dirige o cálcio até os ossos, também tem déficit alto na população. Como uma espécie de GPS, evita que o cálcio se deposite em partes moles (tendões, rins, artérias) e o encaminha até os ossos. O magnésio e a vitamina D também ajudam a direcionar o cálcio para os locais apropriados: ossos e dentes. Podemos deduzir o risco da suplementação de cálcio isoladamente, feita inclusive por profissionais de saúde que ainda não conhecem a importância da vitamina K2. Pior ainda é a suplementação feita sem orientação profissional. Com a melhor das intenções, a pessoa pode apresentar placas nas carótidas, aorta, cálculos renais e outras consequências graves. Mais de 80% da população tem déficit de vitamina D, um dos principais fatores de risco para câncer, doenças autoimunes e infecções graves. A vitamina D, na verdade, o hormônio D, regula 10% do nosso genoma, mais de 2000 mil genes voltados, principalmente, para imunidade. O nível adequado do hormônio D é bem maior do que o aceito pelos laboratórios brasileiros, que se baseiam em média populacional com baixa incidência de sol. A suplementação adequada precisa ser vista como um serviço de utilidade pública porque pode reduzir de forma acentuada o adoecimento se agir na base, nas causas fundamentais da perda do metabolismo e da imunidade. Muitas doenças podem ser evitadas ou proteladas quando o corpo está fortalecido por estes nutrientes essenciais que regulam funções vitais. É importante que profissionais de saúde tenham conhecimento sobre suplementação para que se sintam seguros em dosar e prescrever vitaminas e minerais de forma correta, individualizada e eficiente. Neurologista, especialista em Medicina do Estilo de Vida e diretor técnico da Neuro Integrada.