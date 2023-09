Tema do Itaparica Literária, ‘Com tiranos não combinam’ é convite à memória e à reflexão

Na Bahia, este ditado foi usado durante as lutas pela Independência que inclusive fazem parte da letra do mencionado Hino ao Dois de Julho, a nossa data Magna. Foi nela que nos tornamos, brasileiros de todas as etnias, independentes por acreditarmos que a tirania da coroa portuguesa era incompatível com a liberdade do nosso povo, ditado também reutilizado no contexto da ditadura militar a fim de demonstrar sua incompatibilidade com os valores democráticos.