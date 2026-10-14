MARCIO LUIS F NASCIMENTO

Um mundo de abstrações

Leia o artigo completo

M Marcio Luis Ferreira Nascimento

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:20

Dizem que a matemática é muito abstrata, portanto difícil de lidar e de compreender.

Afirmar que a matemática é abstrata na verdade não deixa de ser um grande elogio, pois a humanidade vive mergulhada em abstrações sem se dar conta.

Uma delas é extremamente bem aceita, e chama-se dinheiro. Em linhas gerais, é usado como meio para base de trocas de bens e serviços, um símbolo representativo de valores muito usado ao equiparar coisas distintas. Em geral o meio é a moeda, esta quase sempre metálica, proveniente do latim moneta, em homenagem a deusa romana Juno Moneta, a protetora dos recursos financeiros. Reza a lenda que a moedas da Roma Antiga eram cunhadas em seu templo, situado no Monte Capitolino em Roma, na Itália. Perto também eram cunhadas moedas de prata chamadas denários, e um destes correspondia ao salário diário de um trabalhador em retorno ao seu serviço, sendo possível adquirir por volta de oito quilogramas de pão. Daí surgiu a palavra dinheiro.

No Brasil contemporâneo, a moeda oficial denomina-se real, cuja abreviatura é R$. A escolha de tal nome homenageia a primeira moeda a circular no país ainda sob jugo português durante o período colonial, de abreviatura Rs$ e cujo plural era réis. Teve fim em 5 de outubro de 1942, quando foi substituída pelo cruzeiro, na razão de 1 cruzeiro por cada 1 mil-réis. A moeda real portuguesa foi estabelecida por volta de 1433, e vigorou até 1911 em terras lusitanas. Trata-se de mais uma abstração denominar uma moeda de “real”, ainda que historicamente derive do sentido de realeza.

Sendo o dinheiro um signo de valor que serve para exprimir os preços das coisas, ele próprio não necessita ser algo, portanto é uma abstração de uma coisa. Muito dinheiro significa também algum poder e influência, mas não necessariamente dignidade. Como diz o velho ditado: “dignidade não se compra”.

Foi justamente a partir do uso do dinheiro que se consolidou a ideia de empréstimos por meio do juro. Ou seja, ao jurar que se devolveria um dinheiro depositado num banco após determinado tempo com um eventual acréscimo financeiro, as transações bancárias passaram a ser confiáveis. Literalmente, demandou-se bastante tempo e dinheiro para a humanidade perceber os benefícios dos empréstimos bancários por meio de promessas. Por sinal, uma das origens da palavra banco provem de banca, não exatamente um lugar para pessoas sentarem, e sim o que ainda hoje se conhece por uma banca de frutas e / ou verduras, ou seja, uma disposição em forma de mesa onde se exibem e se apresentam coisas para serem vistas e eventualmente consumidas após negociação. Historicamente, as primeiras bancas ofertavam diversos dinheiros e / ou moedas de diferentes lugares do mundo para trocas e mesmo negociações, ou ainda cartas de promessas, ou seja, juros, visando a devolução dinheiros ao longo de um certo período de tempo ou ainda a ser obtida em determinada região.

Outra prática imemorial que a partir do surgimento dos bancos tornou-se mais corriqueira com o tempo foi a dívida, atribuída a números negativos, outra incrível abstração matemática. Se uma pessoa devesse uma certa quantia -a, esta dívida somente seria cancelada quando fosse paga, ou quitada, por uma quantia +a, cuja soma, +a-a, cancelaria o débito, zerando portanto a obrigação.

Provavelmente o zero, a abstração matemática por excelência, tenha sido inventado antes dos números negativos, possivelmente ao se praticar operações matemáticas utilizando de um ábaco por algum(a) matemático(a) hindu por volta do século III, e aperfeiçoado pelos árabes até por volta do século VIII. Antes disto, muitos matemáticos, alguns ainda da Grécia antiga, relutaram a aceitar o zero como um número ao questionarem sobre como quantificar a representação do nada.

Num ábaco de areia, os números são representados por pedrinhas (em latim, calculus, no mesmo sentido de pedrinhas pequenas extraídas dos rins por pessoas que tem cálculo renal). Tais pedrinhas, dispostas em sulcos feitos na terra, facilitam as operações matemáticas de soma e subtração. Por exemplo, ao se somar duas coisas com oito coisas resultam em dez coisas, e isto pode ser visualizado ao se acrescentar tais pedrinhas num ábaco. Tais sulcos são dispostos da direita para a esquerda representando unidades, dezenas, centenas e assim por diante, nesta ordem. Num destes ábacos de areia onde já existem duas pedrinhas, aos se acrescentar oito, resultam em dez pedrinhas. Tal quantidade pode ser compreendida ao se deslocar apenas uma pedrinha para a casa das dezenas, deixando o sulco que representa as unidades vazio. Em termos abstratos, tem-se como resultado a representação de apenas uma pedrinha significando uma dezena, com zero unidades, onde o vazio fica representado pela borda, ou beira do sulco num ábaco de areia. Daí surgiu a representação para 10 que foi divulgada pelos árabes por volta do século VIII.

Tal procedimento pode parecer banal a princípio, mas ele evita o uso de cem pedrinhas, ao se colocar apenas uma no sulco das centenas. Este uso deve ter induzido o sistema de notação posicional utilizado nas escolas, onde qualquer número pode ser representado apenas pelos dígitos ou algarismos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Desta forma, uma centena é expressa por 100, sendo o zero o símbolo a lembrar do espaço vazio nos sulcos representantes das unidades e dezenas num ábaco de areia.

Certa feita, o advogado, professor, político e escritor brasileiro Ariano Vilar Suassuna (1927 - 2014), autor de obras imortais como o “Auto da Compadecida” (1955), disse numa célebre palestra que “ao redor do buraco tudo é beira”. O zero é a beira de cada buraco num ábaco de areia.

Não à toa é possível considerar o zero como sendo uma das maiores invenções da humanidade, pois abriu espaço para a criação de todas as operações matemáticas conhecidas de forma prática, sempre a lembrar do zero, uma nulidade altamente relevante a ser considerada. Certamente, a invenção do zero passou a ser útil nas transições bancárias, particularmente quando do desenvolvimento de tais usos, pois quando se tem duas moedas e se retira as mesmas duas moedas, nada sobra. Pode-se escrever isto como +2 -2  0. A esta inexistência de algo atribui-se o zero, a representação do nada.

Uma das maiores marchinhas de carnaval de todos os tempos surgiu ao transformar um simples pedido de numerário via esmola em um refrão divertido e marcante, que se tornou símbolo carnavalesco. A composição musical surgiu a partir de um esquete humorístico do programa televisivo “A Praça da Alegria” da TV Rio, apresentado desde 1956 pelo radialista, empresário, jornalista, ator, escritor, humorista, compositor e político brasileiro Manuel de Nóbrega (1913 - 1976), onde um mendigo roto, esfarrapado e maltrapilho repetia o bordão “me dá um dinheiro aí”, que passou a ser um enorme sucesso. O tom alegre e espirituoso da canção momesca é reforçada pela insistência do pedido, que, mesmo abordando um tema social delicado e ainda atual, é apresentado de forma descontraída, alegórica de grandes marchinhas carnavalescas com refrões curtos e sincopados.

A letra é da lavra dos irmãos compositores brasileiros Homero Silva Araujo Ferreira (1929 - 2015), Ivan Silva Araujo Ferreira (c. 1925) e Glauco Silva Araujo Ferreira (c. 1925), que também era redator do programa televisivo, e teve grande sucesso na voz do ator, cantor, compositor, apresentador, escritor e político brasileiro Moacir de Oliveira Franco (n. 1936) em 1959, que brilhantemente atuava como o mendigo da canção.

A letra desta composição popular faz graça com a situação de qualquer pedinte, ameaçando uma “grande confusão” caso não seja atendido, mas sempre dentro do exagero e da alegria momesca. Momo é o deus grego da ironia, do sarcasmo e da diversão. O verso “bebendo até cair” sugere que o dinheiro seria usado para aproveitar a festividade, reforçando o clima de audácia e criatividade. A música também brinca com a relação entre quem pede e quem pode providenciá-lo, usando do bom ânimo e humor para aproximar as pessoas e criar um ambiente de diversão, alegria e entusiasmo, marcas registradas do regime festivo. O sucesso e a permanência da marchinha mostram um pouco do espírito popular da época, misturando humor, crítica social e celebração.

O poder da matemática, ainda que pertencente a um mundo de abstrações da qual o dinheiro é o exemplo ideal, funciona perfeitamente pois ela é aplicável em diversos aspectos do dia a dia da humanidade. A abstração é um dos diletos frutos do pensamento, que auxiliam na criação e na compreensão humanas. O mundo físico também vigora por meio de abstrações, e portanto ambas, realidade e abstração, podem ser consideradas similares. A matemática tem êxito ao representar a realidade, moldando a mente humana ao tempo em que descreve como tudo é e existe.