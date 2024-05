LEO PRATES

Uma só saúde para todos

Nos últimos anos temos notado uma maior frequência no uso do termo “Uma só saúde”. Esta designação oriunda do inglês “One health” faz referência à integração entre a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Para melhor entendermos esse conceito, é necessário compreender os desafios que a saúde vem enfrentando em escala global, a exemplo das pandemias e mudanças climáticas.

A globalização trouxe muitos benefícios à humanidade, porém, apresentou diversos desafios que ainda estamos aprendendo a manejar, entre eles, as ameaças à saúde, fruto do crescimento populacional, somado à urbanização desordenada, além de formatos insustentáveis de produção e consumo, extinção da biodiversidade, entre outros fatores.

Incrementamos a infraestrutura no controle de zoonoses, mapeando áreas críticas na proliferação de mosquitos transmissores de arboviroses (dengue, zika e chikungunya), promovendo diversas ações transversais com apoio de outras secretarias. Juntos alcançamos o menor índice de infestação por Aedes aegypti da história da cidade.

Hoje, como deputado federal, mantenho como objetivo do meu mandato, o debate em torno do conceito “Uma só saúde”, no congresso nacional. Estamos fundando o primeiro diretório voltado para a causa animal no Partido Democrático Trabalhista (PDT) para ampliar ainda mais o alcance deste tema, no ambiente político do nosso país.