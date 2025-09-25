AUTOS

A coleção de carros milionários de Cristiano Ronaldo avaliada em R$ 150 milhões

Entre outros, jogador tem na garagem modelos exclusivos da Bugatti, Ferrari, McLaren e Rolls-Royce

Antônio Meira Jr.

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:20

CR7 com o Mercedes Classe G Brabus, SUV que ganhou sua esposa Crédito: Reprodução

Cristiano Ronaldo já lidou com a pobreza no começo da carreira e dependeu até de hambúrgueres doados por uma funcionária do McDonald's. Atualmente, ele é o terceiro atleta mais bem pago da história e gosta de usar sua fortuna para rechear sua garagem com modelos exclusivos.

A coleção do jogador português é composta por vários supercarros, de marcas cobiçadas, e está avaliada em R$ 150 milhões. Entre os destaques estão:

Bentley: Flying Spur;

BMW: XM;

Bugatti: Centodieci, Chiron, Veyron;

Ferrari: Daytona SP3, 599 GTO e Purosangue;

Lamborghini: Aventador;

McLaren: Senna;

Mercedes-AMG: GLE 63 S e Mercedes Classe G Brabus;

Rolls-Royce: Cullinan.

Mas nem todos foram comprados por CR7. O Mercedes Classe G com preparação da Brabus, que vale cerca de R$ 3,6 milhões, por exemplo, ele ganhou no aniversário de 35 anos como um presente da esposa, Georgina Rodríguez.

O BMW XM, que nem é comercializado no Brasil, foi um presente do atual clube do craque, o Al-Nassr.

O modelo mais caro da lista é o Bugatti Centodieci, avaliado em R$ 54 milhões. É um hiper esportivo ultra-exclusivo, lançado em 2019 para celebrar os 110 anos da marca francesa e como uma homenagem ao icónico EB110. Apenas 10 unidades foram produzidas.

Esse Bugatti é impulsionado por um motor de 16 cilindros disposto em W, ou seja, é um W16. Com 8 litros e quatro turbocompressores, ele desenvolve 1.600 cv de potência e entrega 163 kgfm de torque. O propulsor é associado a uma transmissão automática de dupla embreagem e sete velocidades.