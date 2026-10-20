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Ariya: conheça o melhor Nissan que está no Brasil, mas você não pode comprar

Veículo elétrico veio ao país para pesquisas e foi avaliado pelo CORREIO em Salvador

Antônio Meira Jr.

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:30

A Nissan trouxe algumas unidades do Ariya para o Brasil e uma delas foi avaliada em Salvador Crédito: Antônio Meira Jr.

A Nissan foi uma das pioneiras entre os carros elétricos, e o Leaf foi o modelo mais vendido do mundo entre 2010 e 2020. No Brasil, a empresa japonesa também foi pioneira, mas no momento não tem nenhum veículo desse tipo em seu portfólio, nem mesmo um híbrido.

No entanto, a filial nacional trouxe para o país algumas unidades do Ariya, um crossover que atualmente é oferecido em alguns mercados da Ásia e Europa. Meu primeiro contato com esse modelo aconteceu nos Estados Unidos, no final de 2022, e a impressão foi muito boa.

Isso se repetiu agora, quando rodei alguns dias com esse elétrico em Salvador. Com isso, posso afirmar que o Ariya é o melhor Nissan que está no país, uma pena que não está à venda.

Se estivesse disponível no showroom das concessionárias brasileiras, seria um rival para Ford Mustang Mach-E (R$ 449 mil), Hyundai Ioniq 5 (R$ 409.990), Toyota BZ4X (R$ 422.420) e Volkswagen ID.4 (R$ 299.990).

De acordo com o fabricante, o objetivo é ir além dos testes desenvolvidos pelas suas equipes de Pesquisa & Desenvolvimento e realizar avaliações em uso real, no dia a dia, em diferentes estados brasileiros, de tecnologias e equipamentos que a empresa adota em outros mercados.

Nissan Ariya 1 de 4

Como é o Ariya

A versão avaliada foi a Platinum+ e-4ORCE, equipada com dois motores elétricos, um em cada eixo, que garantem tração integral e entregam 394 cv de potência e 61,1 kgfm de torque.

Com autonomia superior aos 450 quilômetros, esse crossover é agradável de dirigir - principalmente pela entrega linear de força - e tem um acabamento interno sofisticado, que mira o mercado premium.

Esse aspecto vai além da oferta de equipamentos e pode ser notado no ótimo isolamento acústico. O Ariya tem vidros duplos, característica comum em veículos de padrão mais elevado.