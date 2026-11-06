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Avenger, quarto SUV da Jeep feito no país, tem elementos de Peugeot e Fiat

Rival do Renault Kardian e do Volkswagen Tera, o novo modelo custa a partir de R$ 121.990

Antônio Meira Jr.

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:15

Produzido no Rio de Janeiro, o Avenger tem três versões, todas com o mesmo conjunto motriz Crédito: Divulgação

Há 11 anos a Jeep produz veículos no Brasil e, neste período, lançou quatro modelos: Renegade (2015), Compass (2016), Commander (2021) e Avenger, que chegou há três meses. Os três primeiros SUVs são produzidos em Goiana (PE) e compartilham diversos componentes, desde a plataforma até a propulsão.

O Avenger é o primeiro produto Jeep da era Stellantis da marca. Dessa sinergia, veio a plataforma - comum com carros da Peugeot e Citroën - até o local de produção: Porto Real (RJ), uma fábrica que pertencia originalmente à parte francesa da sociedade.

O entendimento da fusão da FCA com a PSA é fundamental para entender o porquê de um veículo da americana Jeep ter motor Fiat e ser montado na mesma base de um Peugeot 2008. Ou seja, o Avenger é um SUV de entrada, que rivaliza com automóveis como Renault Kardian e Volkswagen Tera, e tem diversos componentes utilizados em carros da sócia francesa, incluindo a arquitetura eletrônica. Até a chave segue essa receita, só mudaram o emblema.

Na prática, o visual é de Jeep, mas até a parte sensorial entrega a origem do projeto. O som da abertura de porta é um dos elementos que quem está familiarizado com um Peugeot percebe, assim como o formato de quebra-sóis, a visão das câmeras, a persiana do teto solar e do freio de estacionamento eletrônico. E nada disso é demérito. Mas quem teve contato com um Jeep, seja ele nacional, seja importado, vai notar as diferenças.

Dito isso, o Avenger testado foi a versão topo de linha. Dessa forma, o veículo que tem preço inicial de R$ 121.990 (Altitude)chega aos R$ 147.990 na opção Limited. Para ficar como o veículo das fotos, é preciso incluir R$ 2.200 cobrados pela cor Verde Boreal e R$ 7.500 do teto solar. Assim, o custo total do novo Jeep salta para R$ 157.690. É um valor próximo ao cobrado pelo Renegade Longitude (R$ 158.690), um veículo maior e mais potente.

Jeep Avenger Limited 1 de 5

O que ele tem

Na propulsão, a Jeep aplicou no Avenger apenas o motor 1 litro turbo de três cilindros, utilizado no Fiat Pulse e no Citroën Basalt, por exemplo. Associado a uma transmissão automática do tipo CVT, esse propulsor entrega 116 cv de potência e 20,4 kgfm de torque - resultado obtido com etanol e/ou gasolina.

Um pequeno motor elétrico de 12V (auxiliando com cerca de 4 cv) substitui o alternador e o motor de arranque, fornecendo força extra em arrancadas e retomadas. Apesar disso, quando o condutor pisa fundo subitamente no acelerador, fica perceptível o atraso do turbo. Nada fora do comum na categoria e presente também em alguns rivais turbinados.

Por ser um híbrido leve, não há um ganho substancial no consumo. Em Salvador, com gasolina, a média ficou em 11,5 km/l. Em rodovias, é possível fazer 13 km/l. É razoável.

Com 4,08 m de comprimento e 1,78 m de largura, o SUV tem 364 litros de capacidade no bagageiro Crédito: Divulgação

Gostei da posição de dirigir e o desempenho do conjunto motriz atende bem para um veículo de 1.280 kg. Os comandos ficam à mão e há até um seletor de modos de condução, apesar de esse ser o único Jeep que não tem nenhuma configuração 4x4.

O ponto fraco é o espaço traseiro, um limitador imposto pela plataforma utilizada e explicado pela medida entre-eixos: 2,55 metros. Nas portas de trás, a Jeep também não teve o mesmo capricho das dianteiras. Enquanto na dianteira é aplicado um revestimento macio ao toque, na traseira há apenas plástico duro.

Em relação aos equipamentos, o Avenger Limited é bem servido. Tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, além de outros itens de assistência à condução, como monitoramento de ponto cego, aviso de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detector de fadiga.