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BAIC chega ao Brasil com 50 lojas e primeira concessionária na Bahia

Grupo automotivo chinês terá unidade em Salvador sob gestão do Grupo Paraguassu e prevê 150 pontos no país até 2027

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:40

O Arcfox T1 será o primeiro produto da BAIC disponível no país
O Arcfox T1 será o primeiro produto da BAIC disponível no país Crédito: Divulgação

Como antecipei, a BAIC (Beijing Automotive Group Co., Ltd.), quinto maior grupo automotivo da China, oficializou sua chegada ao Brasil com uma estratégia desenhada para construir uma presença de longo prazo no país.

A companhia revelou que vai abrir 50 concessionárias, e seu projeto prevê a expansão para 150 pontos até o final do próximo ano. “O plano da BAIC é fazer do Brasil a nossa maior operação fora da China. Isso mostra o tamanho da aposta e do compromisso do grupo com o país”, afirma Oswaldo Ramos, COO da BAIC Brasil.

De acordo com a BAIC, a estreia comercial será marcada pelos crossovers elétricos T1 e T5, da Arcfox, submarca de novas energias do grupo.

Apesar de o início ser marcado por veículos alimentados por uma bateria, a estratégia de portfólio, no entanto, vai além. O fabricante chinês prevê uma matriz diversificada de produtos, incluindo híbridos e até híbridos flex no futuro.

Essa é estreia da BAIC no segmento de automóveis, mas uma das suas empresas, a Foton, já atua no mercado brasileiro com picapes, vans e caminhões.

Na Bahia, a primeira unidade será instalada em Salvador, com a gestão do Grupo Paraguassu, que já atua no estado com marcas como Chevrolet, Kia e Jetour.

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